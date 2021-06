Will Smith blamiert sich im Muskelkrieg: So kann er Dwayne Johnson niemals besiegen

Vor rund einem Monat ist Will Smith überraschend in den Muskelkrieg eingestiegen. Dwayne Johnson und Co. kann er aber noch lange nicht das Wasser reichen, wie sein neustes Video beweist.

Der Muskelkrieg tobt in Hollywood. Stars wie Dwayne Johnson, Chris Hemsworth und Brie Larsen versuchen, sich bestmöglich durch Krafttraining auf ihre Rollen in Marvel- und DC-Filmen vorzubereiten. Als Überraschungskandidat im unerbittlichen Wettstreit um die gewaltigsten Muskeln entpuppte sich zuletzt als Will Smith.

Die 4K-Version von Bad Boys 3 mit Will Smith in Topform Zu Amazon Jetzt sichern

Auf seinem Instagram-Account postete der Bad Boys-Star vor knapp fünf Wochen ein Foto, das ihn mit seinem Pandemie-Bäuchlein zeigte. Gewohnt sympathisch erzählte er, wie er sich nach Monaten heimlicher Mitternachtsmuffins wieder in Form bringen will – und zwar in die "beste Form seines Lebens". Das Kampfgeist ist definitiv vorhanden ...

Will Smith hat im Muskelkrieg noch einen weiten Weg vor sich

... die Ergebnisse lassen aber zu wünschen übrig. In seinem neusten Instagram-Video will Smith einen riesigen Reifen heben. Motiviert stellt er sich vor das Ungetüm und geht in die Knie. Man sieht, wie sich seine Muskeln anspannen – doch vergebens. Smith kriegt den Reifen nicht nach oben. Auch der zweite und der dritte Versuch scheitern.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von der besten Form seines Leben ist Smith noch weit entfernt. Mit Dwayne Johnson und Co. kann er erst recht nicht mithalten. Der Schauspieler nimmt seine Niederlage jedoch mit Humor. Nicht zuletzt erwartet niemand von ihm, dass er nach so kurzer Zeit einen monumentalen Reifen problemlos durchs Fitnessstudio tragen kann.

Zum Weiterlesen: Chris Hemsworths Muskeln bringen die Fans zum Ausrasten

Auch wenn die Muskelmasse noch nicht stimmt: Wenn es um den Unterhaltungsfaktor geht, liegt Smith definitiv vorne im Muskelkrieg. Wir sind gespannt, wie sich der Wettstreit in der nächsten Runde entwickelt. Und vielleicht sehen wir Will Smith bald auch wieder auf der großen Leinwand. King Richard wartet sehnlichst auf einen Kinostart.

Podcast: Die Streaming-Highlights im Juni 2021

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an Juni-Highlights:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben Netflix, Amazon, Sky, Disney+ und Apple TV+ geprüft und stellen euch die 20 großen Streaming-Highlights des Monats vor. Von der abgedrehten Marvel-Serie Loki bis zum bestürzenden Serien-Meisterwerk It's a Sin - hier ist für alle etwas dabei.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Glaubt ihr, Will Smith kann die Konkurrenz im Muskelkrieg noch einholen?