Will Smith endlich wieder zum Heulen schön: Emotionaler Trailer zu Film über zwei absolute Sportlegenden

Taschentücher raus: Will Smith spielt endlich wieder eine traurige Rolle. Seht hier den Trailer zu King Richard, Smiths neuem Film, der an alte Zeiten erinnert.

Seit Das Streben nach Glück kann ich Will Smith nicht mehr weinen sehen. Will Smith hat das ansteckende Weinen perfektioniert. In Der Prinz von Bel Air gibt es eine legendäre Wein-Szene, in der Smiths so unangreifbare Figur in den Armen seines Onkel heulend zusammenbricht. Wir brauchen wieder mehr weinende Will Smith-Figuren in der Welt und King Richard schenkt uns einen großartig weinenden Will Smith.

Seht hier den großartig verkitschten King Richard-Trailer mit Will Smith, der darin übrigens weint

King Richard - Trailer 1 (English) HD

Worum geht es in King Richard mit Will Smith?

Der Titel King Richard klingt erstmal nicht so, dahinter verbirgt sich aber ein klassisches Sportler:innen-Biopic. Genau genommen geht es um die Williams-Schwestern Venus und Serena. Beide wuchsen unter der (über)strengen und (über)ehrgeizigen Hand ihres Vaters Richard Williams zu Weltklassetennisspielerinnen heran. Jahrzehntelang dominierten die Geschwister ihren Sport. Der Film widmet sich ihrer Kindheit und dem Training unter Vater Richard, gespielt von Will Smith.

Oscar-Chancen für King Richard und Will Smith?

Für Will Smith bedeutet diese Rolle eine kleine Renaissance. Jahrelang hatte er sich nicht an diese kleineren, ernsten, melodramatischen Filme gewagt, die früher fest zu seinem Repertoire gehörten. Der letzte Film dieser Art, Erschütternde Wahrheit aus dem Jahr 2015, floppte. Allerdings durchlebt Will Smith gerade eine neue Blütephase. Mit Bad Boys 3 und Aladdin legte er zwei Blockbuster-Hits in Folge vor. Der Name Will Smith lockt wieder. Davon kann ein Film wie King Richard nur profitieren.

Und wann startet King Richard in den Kinos? Einen deutschen Kinostart gibt es leider noch nicht. Wir können jedoch fest davon ausgehen, dass der Film im Laufe des kommenden Winters auch zu uns kommt. In den USA läuft King Richard ab dem 19. November: Ein typischer Slot für Filme, die auf die Oscar-Saison schielen.

