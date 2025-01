Will Smith hat ein Matrix-Video gedreht: Dahinter steckt ein Fehler, den er seit 26 Jahren bereut

Will Smith hat ein Matrix-Video gedreht, in dem er Neo spielt. Hintergrund ist ein Angebot, das er vor 28 Jahren ausschlug. Was er seither bereut.

Für ein Musikvideo spielt er Neo. Und einen ersten Teaser gibt es schon. Will Smith spielt Matrix-Held Neo: Erstes Video imitiert berühmte Sci-Fi-Szene Will Smith hat in seiner Filmografie eine Menge richtig gemacht. Der Star aus Blockbustern wie Independence Day und Men in Black bereut aber zumindest einen Karriere-Fehler seit Jahren: 1997 lehnte er die Rolle von Neo aus Matrix ab, die schließlich Keanu Reeves übernahm. 28 Jahre später holt er seine verpasste Chance nach:Und einen ersten Teaser gibt es schon. Die erste Ankündigung zu Smiths mysteriösem Matrix-Projekt sorgte bereits vor vier Wochen für Aufregung. Mittlerweile ist klar, was hinter der kryptischen Instagram-Ankündigung steckt: Es handelt sich um ein Musikvideo zu seinem Song Beautiful Scars, das parodistisch Motive aus Matrix entlehnt. Das ganze Video ist noch nicht erschienen, aber einen ersten Teaser mit einer berühmten Szene aus der Sci-Fi-Reihe gibt es schon: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Beautiful Scars ist eine Kollaboration zwischen Smith und dem Rapper Big Sean. Im Teaser ist Big Sean als Parodie der Matrix-Figur Morpheus zu sehen, die Neo (Smith) vor die berühmte Wahl der Pillen stellt: Mit dem blauen Exemplar bleibt alles beim alten, das rote wird ihm die bittere Wahrheit offenbaren: Dass er in einer künstlichen Welt lebt, um ausgebeutet zu werden. Smiths Neo trifft aber eine Wahl, auf die Reeves' Vorbild vermutlich nicht gekommen wäre: Er nimmt einfach beide Pillen auf einmal. Was daraufhin passiert, werden wir aber wohl erst im fertigen Musikvideo sehen. Aber was hat Will Smiths neues Lied mit Matrix zu tun? Wie der Text auf Genius.com suggeriert, dreht sich der Song um Fehler der Vergangenheit und die "wunderschönen Narben", die von ihnen übrigbleiben. Zu den Fehlern seiner Vergangenheit zählt Smith mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Ablehnung der Neo-Rolle. Aber diese Verbindung ist spekulativ. Konkret wird die Sci-Fi-Reihe in einer Textzeile erwähnt: I wrote the code, I'm Mr. Smith

Cause this is the matrix

This is my regular basis An dieser Stelle scheint es Smith weniger um Fehler zu gehen, vielmehr klopft er sich für seine Willenskraft auf die Schulter: Auf seinem Weg nach oben hat er demzufolge nie aufgegeben, sondern den "Code" seiner eigenen Realität umgeschrieben, wie Matrix-Fiesling Mr. Smith. Ob in einer derart umgeschriebenen Realität neben dem Oscar-Eklat auch die Entscheidung gegen die Neo-Rolle noch Reue verursacht, sei dahingestellt. Falls ja, könnten ein paar blaue Pillen helfen.