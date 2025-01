Kommt jetzt Matrix 5 mit Will Smith? Neues Video teast unerwartetes Sci-Fi-Projekt und versetzt Fans in Aufregung

Will Smith hat auf Instagram ein Video veröffentlicht, das viele Fans spekulieren lässt, ob er im nächsten Matrix-Film die Hauptrolle spielt. Was steckt dahinter?

Es ist kein Geheimnis, dass Will Smith der Favorit für die Hauptrolle in Matrix war. Der 1999 erschienene Sci-Fi-Film verwandelte sich in einen popkulturellen Meilenstein und veränderte das Blockbuster-Kino. Smith lehnte das Angebot jedoch ab und drehte stattdessen einen der größten Flops seiner Karriere: Wild Wild West.

25 Jahre später sieht es so aus, als würde er diese Fehlentscheidung wiedergutmachen – zumindest teast das ein neues Video auf einem Instagram-Account, das den Hollywood-Star mit einem kommenden Matrix-Projekt in Verbindung bringt. Doch spielt Will Smith tatsächlich in dem angekündigten Matrix 5 mit? Viele Fans spekulieren.

Was steckt hinter Will Smiths kryptischem Matrix-Video?

Auf Instagram veröffentlichte Smith am Montag ein kurzes Video, das mit roter Schrift vor schwarzem Hintergrund aufwartet. Ähnlich wie damals Neo im ersten Matrix-Film kontaktiert wurde, erzählt das Video folgende Geschichte:

1997 boten die Wachowskis Will Smith die Rolle des Neo in Matrix an. Smith lehnte ab. Er entschied sich für Wild Wild West, weil er der Meinung war, dass diese Rolle zu diesem Zeitpunkt besser zu ihm passte. Aber die Frage bleibt: Wie wäre Matrix mit Will Smith als Neo gewesen? Wach auf, Will ... Die Matrix hat dich ...

Hier könnt ihr euch das Instagram-Video anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Will Smith als Neo in Matrix? Das Timing könnte tatsächlich passen. Warner Bros. kündigte letztes Jahr einen neuen Film aus dem Sci-Fi-Franchise an, der von Cabin in the Woods-Regisseur Drew Goddard geschrieben wird. Nach all den Meta-Kommentaren in Matrix Resurrections und dem Multiversums-Trend klingt die Idee plausibel.

Könnte an dem kryptischen Teaser tatsächlich etwas dran sein? Variety und der Hollywood Reporter haben bei ihren Quellen nachgefragt und herausgefunden, dass sich aktuell kein Matrix-Film mit Will Smith in Arbeit befindet. Was auch immer Smith mit seinem Video angekündigt: Mit Drew Goddards Matrix-Film hat es nichts zu tun.

Zum Weiterlesen: Alle bisher bekannten Infos zu Matrix 5

Ist Will Smiths Matrix-Video nur ein Super-Bowl-Spot?

Der Popkultur-Journalist Germain Lussier legt auf X (ehemals Twitter) nahe, dass es sich möglicherweise um einen Teaser für einen Werbespot handelt, der beim Super Bowl gezeigt wird. Nicht selten nutzen diese Spots Film- und Serienreferenzen, um auf ein Produkt aufmerksam zu machen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

2023 kehrten etwa Bryan Cranston und Aaron Paul als Walter White und Jesse Pinkman vor die Kamera zurück, sodass Breaking Bad-Fans für einen kurzen Augenblick hofften, ein neues Kapitel der Drogen-Gangster-Serie zu Gesicht zu bekommen. Schlussendlich war es aber nur ein knapp zweiminütiger Spot für eine Snack-Marke .

Was wirklich hinter dem Matrix-Video von Will Smith steckt, wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Sicherlich wird in den nächsten Tagen eine Auflösung folgen und wir erfahren, was der Star heimlich hinter den Kulissen vorbereitet hat. Über weitere Updates und Entwicklungen halten wir euch auf dem Laufenden.