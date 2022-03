Ausgerechnet Daniel Radcliffe hat die beste Reaktion auf den Will Smith-Ausraster

Alle Welt redet von Will Smiths Ohrfeige. Manche finden sie abscheulich, andere gerechtfertigt. Harry Potter-Star Daniel Radcliffe findet die richtigen Worte.

Egal ob Harry Potter-Reunion oder X-Men-Nachfolge für Hugh Jackman: Daniel Radcliffe hat auf viele brennende Themen passende Antworten parat. So auch zum gegenwärtigen Thema Nr. 1. Will Smiths Oscar-Ohrfeige.

Harry Potter-Star Daniel Radcliffe hat genug von Will Smiths Oscar-Ausraster

"Ich bin jetzt schon drastisch gelangweilt von den Meinungen der Leute dazu", zitiert Variety aus einem Talk bei Good Morning Britain . "Ich will dem einfach keine Meinung hinzufügen." Mit Blick auf einige Online-Aussagen würde man sich mehr Prominente nach seinem Vorbild wünschen. Der Konflikt hat sich im Nachgang ordentlich hochgeschaukelt, längst waren nicht mehr nur Rock und Smith beteiligt.

Völlig gleichmütig ist er ob der ganzen Affäre aber nicht, denn Smiths Wut erinnert ihn an eigene Erfahrungen. "Als Kind war [ich bei solchen Anlässen] nie sicher, ob man mit oder über [mich] lacht. Du lächelst, lachst und hoffst, dass es bald endet." Das erging in der Oscar-Nacht womöglich vielen Gästen so.

Der Oscar-Eklat ist momentan in aller Munde. Während manche Kollegen Will Smith schonungslos kritisieren, feiern ihn andere als Helden. Vielleicht gibt es auch eine goldene Mitte. Radcliffe bleibt gelassen und zieht sein Ding durch. Richtig so.

