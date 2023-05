"Wir müssen ihn retten": Guardians-Stars enthüllen bizarren, aber liebenswürdigen Vin Diesel-Fehler

Die Guardians of the Galaxy 3-Stars haben einen sympathischen Vorfall rund um Vin Diesel enthüllt, bei dem der Schauspieler fälschlicherweise James Gunn retten wollte.

Bei den aktuellen Interviews rund um Guardians of the Galaxy Vol. 3 haben die Stars viel über die Entstehung des Marvel-Blockbusters gesprochen. Dabei ist auch ein ebenso skurriles wie charmantes Detail rund um Groot-Sprecher Vin Diesel ans Tageslicht gekommen. Der Schauspieler wollte Regisseur James Gunn mit dem Guardians-Cast retten, weil er dessen Handynummer verwechselt hatte.

Vin Diesel dachte fälschlicherweise, dass James Gunn in Gefahr schwebt

Wie CBR berichtet, enthüllte Chris Pratt in einem Entertainment Weekly-Gespräch mit seinen Guardians 3-Kolleginnen Karen Gillan und Pom Klementieff eine ebenso schräge wie charismatische Vin Diesel-Aktion aus der Weihnachtszeit.

Für Diesel ist es mittlerweile Tradition geworden, in der besinnlichen Saison emotionale Videos mit seiner Familie an seine Liebgewonnen zu verschicken. Eine Aufnahme sendete er auch an James Gunn, der aber mittlerweile seine Handynummer geändert hatte.

Diesel bekam dann eine emotionale Antwort aus Las Vegas von einer Person, die suizidale Tendenzen hatte. Der MCU-Star hielt den Absender für den Guardians of the Galaxy 3-Regisseur und wollte ihn mit dem Rest des Marvel-Casts aus der drastischen Situation in Vegas retten.

Schaut hier das ganze Video über den sympathischen Vin Diesel-Fehler:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach Guardians of the Galaxy Vol. 3 könnt ihr Vin Diesel schon bald wieder persönlich auf der Leinwand erleben. Fast & Furious 10 mit dem Star in seiner Paraderolle als Dom Toretto startet am 17. Mai 2023 bei uns im Kino.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.