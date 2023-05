Kommt Guardians of the Galaxy 4? James Gunns MCU-Abschied ist nicht das Ende

Mit Guardians of the Galaxy 3 endet die beliebte MCU-Trilogie rund um Star-Lord, Rocket, Gamora und Co. Aber wird es danach noch einen 4. Guardians-Film geben?

James Gunns Trilogie um das kosmische Marvel-Team findet in Guardians of the Galaxy Vol. 3 ihren tränenreichen Schlusspunkt. Für einige Charaktere ist es das letzte Leinwandabenteuer im Marvel Cinematic Universe. Für andere bringt der Abschied einen Neuanfang sowie eine vielversprechende Zukunft mit sich.

Wir haben die wichtigsten Fragen gesammelt, mit denen uns der Marvel-Blockbuster zurücklässt. Wie steht es um Guardians of the Galaxy 4? Welche Möglichkeiten hält die MCU-Zukunft für die Marvel-Held:innen bereit? Und wie geht es mit Chris Pratt als Star-Lord weiter? Das haben wir uns näher angeschaut.



Achtung, dieser Artikel enthält Spoiler zu Guardians of the Galaxy 3:

Wird es Guardians of the Galaxy 4 geben?

Die von James Gunn maßgeblich geprägte Guardians of the Galaxy-Reihe ist mit dem 3. Film offiziell beendet. Der Regisseur wird vorerst keine Filme mehr für das MCU drehen können. Als neuer Co-Chef von DC Studios hat er in den kommenden Jahren genug damit zu tun, sein eigenes multimediales Comic-Universum aufzubauen.

Eine MCU-Rückkehr wäre für Gunn aufgrund des Exklusiv-Vertrags mit DC vier Jahre lang gar nicht möglich, wie der Hollywood Reporter meldet. Das schließt eine Rückkehr des Marvel-Teams selbst aber nicht aus. Die Film-Reihe kann auch ohne Gunns Beteiligung fortgesetzt werden. Konkrete Pläne für Guardians of the Galaxy 4 sind jedoch bislang nicht bekannt.

Kehrt die neue Generation der Guardians of the Galaxy zurück?

Die Ära der Guardians of the Galaxy endet und eine neue beginnt. Rocket Racoon muss sich im Finale von Vol. 3 von einigen seiner Freunde verabschieden und gründet daraufhin eine neue Version der galaktischen Beschützer. Dazu gehören Groot, Adam Warlock, Kraglin, Cosmo und Phyla. Eine Fortführung der Reihe wäre somit auch ohne Beteiligung von Charakteren wie Peter Quill (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana) und Drax (Dave Bautista) möglich.

Disney Adam Warlock ist Teil der neuen Guardians of the Galaxy

Bestes Beispiel wäre hierfür der kommende 4. Captain America-Film New World Order. Hier wird eine bestehende MCU-Reihe ohne den bisherigen Hauptdarsteller fortgesetzt. Statt Steve Rogers (Chris Evans) wird nun sein Nachfolger Sam Wilson (Anthony Mackie) den Titelhelden spielen. Ob Marvel diesen Weg für die Guardians of the Galaxy einschlagen wird, ist bislang Spekulation.

Auch wenn ein 4. Guardians of the Galaxy-Film noch nicht greifbar ist, gibt es im kommenden MCU-Plan bereits eine perfekte Gelegenheit für einen Auftritt von Rockets neuer Guardians-Truppe. Bereits seit einiger Zeit werkelt Marvel Studios an einem Projekt über den kosmischen Superhelden Nova.

Sollte es tatsächlich in naher Zukunft einen Nova-Film geben, wäre ein Auftritt der Guardians eine logische Konsequenz. Immerhin ist der Charakter in der Vorlage eng mit den Nova Corps verbunden, die bereits Guardians of the Galaxy einen prominenten Auftritt hatten. Darüber hinaus ist Nova in den Marvel-Comics zeitweise sogar ein Teil der Guardians of the Galaxy.

Im Spoiler-Video erklärt Yves das neue Team der Guardians of the Galaxy:

Guardians of the Galaxy 3 | Spoiler Talk

Wie sieht die Marvel-Zukunft für Chris Pratts Star-Lord aus?

Guardians of the Galaxy 3 endet mit dem Versprechen, dass wir in Zukunft den "legendären" Star-Lord wiedersehen werden. Sein neues Attribut ist dabei sicher nicht zufällig gewählt. Denn die Marvel-Comicreihe Legendary Star-Lord aus dem Jahr 2014 folgt den Solo-Abenteuern von Peter Quill.

Disney Star-Lord bald Solo unterwegs?

Da Peter am Ende des 3. Films kein Teil der Guardians of the Galaxy mehr ist und auf der Erde lebt, wird er sich in Zukunft alleine behaupten müssen. Auch wenn sein nächster MCU-Auftritt bestätigt ist, wissen wir bislang nicht, in welcher Form und wann dieser stattfinden wird.

Einerseits könnte Chris Pratt einen eigenen MCU-Film oder eine Serie über Star-Lords Abenteuer anführen. Möglich wäre aber auch, dass er sich einem neuen Team anschließen und somit nach den Guardians Teil einer neuen Superhelden-Familie wird.

In den kommenden Jahren erwarten uns zwei neue Avengers-Filme. Die Chancen stehen gut, dass wir Star-Lord in Avengers 5: The Kang Dynasty oder Avengers 6: Secret Wars wiedersehen werden. Als neuer Erdenbewohner könnte er sich in Zukunft den Avengers anschließen, um seine neue alte Heimat zu beschützen. Und es wäre nicht das erste Mal, dass er an der Seite des prominentesten Marvel-Teams kämpft.

Werden Drax, Gamora, Nebula und Mantis ins MCU zurückkehren?

Am Ende von Guardians of the Galaxy 3 verlassen mehrere Charaktere das Team, um sich fortan neuen Aufgaben zu widmen. Peter Quill kehrt zurück auf die Erde, Gamora schließt sich den Ravagers an und Nebula (Karen Gillan) wird zur Anführerin der Kolonie von Knowhere, wo sie von Drax unterstützt wird. Mantis (Pom Klementieff) hingegen begibt sich mit ihren drei Abilisken auf eine Selbstfindungsreise in die Weiten der Galaxie.

Disney Gamoras letzter MCU-Auftritt?

Auch wenn theoretisch jeder dieser Charaktere erneut im MCU auftreten könnte, haben einige Darstellende bereits deutlich gemacht, dass ihre Marvel-Zeit wohl vorbei ist. Neben Dave Bautista erklärte kürzlich auch Zoe Saldana, dass der 3. Teil das Ende des Weges für sie sei. Auch Mantis-Star Pom Klementieff scheint eine Rückkehr ohne ihre Kollegen eher auszuschließen. Zudem könnte sie demnächst Teil von James Gunns DC- Universum werden, wie die Darstellerin gegenüber Variety verrät.

Von den verabschiedeten Guardians of the Galaxy-Mitgliedern hat derzeit lediglich Peter Quill eine bestätigte Zukunft im MCU. Dass die anderen Figuren eigene Abenteuer in Filmform erleben werden, ist unwahrscheinlich. Eine kleine Nebenrolle oder ein Gastauftritt in anderen galaktischen Marvel-Filmen ist aber denkbar.

