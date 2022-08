Wird aus Day Shift eine Horror-Trilogie? Was wir über die Netflix-Fortsetzung wissen

Die Horror-Action-Komödie Day Shift ist in den Netflix-Charts auf Platz 1, viele wünschen sich ein Sequel. Hier ist alles, was wir zur Hit-Fortsetzung wissen.

Wird es Day Shift 2 auf Netflix geben? Jamie Foxx und Dave Franco wollen Trilogie

Day Shift wirft Action-Komödie mit Horror und Fantasy-Elementen in einen Topf, undDas ist mit Blick auf den ersten Platz der Netflix-Top-Ten die Meinung vieler Fans. Aber können sie sich auf ein Sequel mit Bud ( Jamie Foxx ) und Seth ( Dave Franco ) freuen? Wir haben alle aktuellen Infos zu Day Shift 2 zusammengetragen.

Angekündigt hat Netflix eine Fortsetzung bisher nicht. Der Streaming-Start ist noch frisch, der Erfolg noch nicht einschätzbar. Immerhin muss der Film laut Variety bis zu 100 Millionen US-Dollar wieder einspielen. Foxx und Franco sind allerdings Feuer und Flamme. Und hätten schon Vorläge zum Titel. Foxx erklärte Screen Rant dazu:

Wir [Jamie Foxx und Dave Franco] sprachen da gestern Abend drüber und haben ein paar großartige Ideen. Netflix macht nicht immer ein Sequel, aber angesichts der Zuschauer-Reaktionen haben wir eine gute Chance. Es macht einfach Spaß.

"Wir wollen die Sequels dann Spätschicht [Night Shift] und Nachtschicht [Graveyard Shift] nennen", wirft Franco noch ein. Natürlich ist das auch schnippische Wortspielerei, aber das macht die Sequels nicht unwahrscheinlicher. Letzten Endes ist alles vom Erfolg der Horror-Komödie abhängig. Die behauptet sich zwar wacker auf Platz 1 der Netflix-Charts. Das hielt den Streamer an anderer Stelle aber auch nicht davon ab, Abenteuer mittendrin abzusetzen.

Wie sieht die Story von Day Shift 2 auf Netflix aus?

Es folgen Spoiler zum Day Shift-Finale.

Konkrete Anhaltspunkte zu einer Sequel-Story gibt es noch nicht. Die Geschichte von Day Shift hat mit dem Tod von Vampir-Königin Audrey (Karla Souza) und der Rettung von Buds Familie auch keinen Cliffhanger-Abschluss. Nichtsdestotrotz baut der Film hier eine reichhaltige Welt auf, die gerade nach Fortsetzung schreit.

Zwei Vampire und ein Vampir-Jäger als zankendes Trio. Snoop Dogg als lässiger Cowboy. Jede Menge Horror-Lore, die noch längst nicht erschöpft ist. Und was ist mit dem mysteriösen Vampir-Obermotz El Jefe, der ständig im Film erwähnt wird? Day Shift ist der ideale Startpunkt. Nicht nur für Teil 2, sondern für eine ganze Filmreihe.

Wann kommt die Horror-Action Day Shift 2 zu Netflix?

Sollte die Horror-Komödie erfolgreich genug für eine Fortsetzung sein, wird Netflix in den nächsten Wochen ein Sequel ankündigen. Ein Starttermin für Day Shift 2 ist allerdings schwer abzuschätzen. Der erste Teil wurde von April bis August 2021 gedreht und kam am 12. August 2022 zu Netflix. Teil 2 könnte also schon Anfang 2024 im Stream erscheinen.

