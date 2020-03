Fast & Furious 9 wird um ein ganzes Jahr verschoben

Vin Diesel hatte sich noch gegenteilig geäußert, nun wird der Kinostart von Fast & Furious 9 um ein ganzes Jahr nach hinten verschoben. Grund sind Schutzmaßnahmen vor dem Coronavirus.

Update: Fast & Furious 9 wird um ein ganzes Jahr nach hinten verschoben. Das geht aus einem Bericht der Variety hervor.

Hier der ursprüngliche Artikel über Vin Diesels Aussagen zum Coronavirus:

Angekündigt wurde Fast & Furious 9 als einer der größten Blockbuster des Jahres, der die Reihe auf eine ganz neue Ebene heben soll. Doch der Mai-Start gerät mehr und mehr in Gefahr. Grund sind die Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Da Dom Toretto-Darsteller Vin Diesel gleich zwei Filme in den Startlöchern hat, wurde er über den Umgang mit Kino-Schließungen und verschobenen Starts ausgefragt.

Fast & Furious 9 und Bloodshot: Vin Diesel gegen Verschiebung

Was sagt Vin Diesel zum Coronavirus? Das ist natürlich - ähem - die Frage aller Fragen. Mit der Comicverfilmung Bloodshot, die dieses Wochenende in den USA läuft, und dem Mai-Start Fast & Furious 9 hat der Superstar gleich zwei Filme in der Gefahrenzone des Coronavirus. Anders als bei James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben wurde jedoch keiner der beiden Filme bislang verschoben.

Dazu erklärt Vin Diesel gegenüber USA Today :

Wir brauchen Filme mehr als jemals zuvor. Wir befinden uns bereits in einer spannenden Zeit, in der die Kino-Erfahrung in Gefahr ist. Also ja, ihr könnt mich zitieren, wir werden [ins Kino] gehen.

Zwar nehme es Diesel laut eigenen Aussagen niemandem übel, wenn es heißt "'Ihr seid doch dumm, wenn ihr den Film jetzt veröffentlicht.'" Doch zumindest der Hauptdarsteller von Bloodshot und den Fast & Furious-Filmen lässt sich durch eine Kleinigkeit wie eine Pandemie nicht vom Kinobesuch abhalten.

Kinostart: Passiert dasselbe wie bei Bond?

Wird Fast & Furious 9 verschoben? Ginge es nach Diesel, würde er jetzt sogar ins stark von COVID-19-Erkrankungen betroffene China reisen, um für seine Filme zu bewerben. Das Problem bei der Frage nach verschobenen Kinostarts ist allerdings, dass ein Star wie Diesel dies nicht allein entscheidet.

Universal, das Studio, das die F&F-Filme herausbringt, hat mit MGM und den Produzenten bereits Bond 25 in den November verschoben. Sollten über die nächsten zwei Monate weitere Märkte durch vorübergehende Kino-Schließungen ausfallen, wird beim neuen Abenteuer der Fast-Familie eine ähnliche Verlustrechnung greifen wie bei Bond: Wie groß sind die Verluste durch Werbekosten nach einer Verschiebung? Das steht auf der einen Seite.

Täglich aktualisiert: Der Ticker zu den Folgen des Coronavirus für Filme und Serien

Und auf der anderen Seite: Wie groß sind die Verluste, wenn wichtige Kinomärkte wie Italien teilweise oder ganz ausfallen? Bei Bond standen in den Schätzungen 30 Millionen Dollar Werbe-Einbußen neben 300 Millionen Dollar Einspiel-Verlusten. Deswegen wurde der Film verschoben.

Der Trailer für Fast & Furious 9:

Fast & Furious 9 - Trailer (English) HD

Für die Zukunft von Diesels Raser-Film zählt nun unter anderem, ob und wie schnell die Ausbreitung des Coronavirus in Europa, den USA und anderen Märkten unter Kontrolle gebracht wird.

Aktuell startet Fast & Furious 9 noch am 21. Mai 2020 im Kino, Bloodshot läuft hierzulande seit vergangener Woche.

Was sagt ihr zu den Aussagen von Vin Diesel?