Witziges Don't Look Up-Detail: Telefonnummer in Netflix-Hit führt zu Sex-Hotline

In einer Szene von Don't Look Up wird eine Telefonnummer eingeblendet, die panische Anrufe besänftigen soll. Wer die Nummer in den USA wählt, landet direkt bei einer Sex-Hotline.

In dem starbesetzten Netflix-Hit Don't Look Up droht der sichere Weltuntergang und fast niemand in wichtigen Positionen interessiert sich dafür. Aus dem apokalyptischen Szenario hat Regisseur Adam McKay eine absurde Satire geformt, die unzählige Gags neben der durchaus ernsten Thematik abfeuert. Der Netflix-Film hat aber nicht nur offensichtliche Lacher, sondern auch versteckte Details und Easter Eggs zu bieten. Eins wurde jetzt enthüllt und betrifft eine eingeblendete Telefonnummer, die für Seelenfrieden inmitten all der Panik sorgen soll. Wer in den USA anruft, bekommt aber eher Besänftigung der heißen Art. Don't Look Up-Telefonnummer entpuppt sich als Sex-Hotline In einer seiner Reden adressiert Leonardo DiCaprios Wissenschaftler direkt die Bevölkerung, die wegen des nahenden Kometen mit Sicherheit Sorgen und Fragen hat. Um diese zu beantworten, gibt er eine Telefonnummer für den BASH-Service von Mark Rylances ultrarreichem (und gruseligem) Silicon Valley-Mogul durch. Hier könnt ihr noch den Trailer zum deutschen Don't Look Up-Ableger auf YouTube schauen: the daily rip Deutschland - Trailer (Deutsch) HD Wie Seiten wie The Wrap berichten, führt die Telefonnummer 1-800-532-4500 in den USA zu einer Hotline für Telefonsex. Beim Anruf wird diese aufgezeichnete Nachricht abgespielt: Willkommen bei Amerikas heißester Talkline. Jungs, heiße Damen warten darauf, mit euch zu reden. Drücke jetzt die 1. Meine Damen, um mit interessanten und aufregenden Typen zu sprechen, drücke die 2, um dich jetzt kostenlos zu verbinden. Zum Weiterlesen: 3 Dinge, die am Netflix-Hit Don't Look Up einfach keinen Sinn ergeben

In Deutschland bringt ein Anruf der Telefonnummer aber nichts. Hier bekommt man nur die Nachricht zu hören, dass die Nummer nicht bekannt ist. Falls ein Komet auf die Erde zurasen sollte, müssen wir uns also schon mal eine andere Alternative zur Stressbesänftigung suchen. Die 20 besten Serienstarts im Januar: Von Chucky bis Euphoria Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Januar bei Netflix, Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Ob Serien-Rückkehrer wie Snowpiercer und Euphoria, das Horror-Spektakel Chucky, die abgedrehte Marvel-Serie Hit-Monkey oder die neue Harry Potter-Quiz-Show: Wir haben Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+ und weitere Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats vor.

Was haltet ihr von dem heißen Telefonnummer-Easter Egg in Don't Look Up?