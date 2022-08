Wo ist das Sommerhaus der Stars 2022? Alles zum Drehort der Reality-Show auf RTL

Die Reality-Show Sommerhaus der Stars schockt auf RTL mit Bildern einer angeblich schrecklichen Absteige. Und wo wird überhaupt gedreht?

Bocholt statt Portugal: Wo ist das Sommerhaus der Stars 2022?

Das Sommerhaus der Stars geht bald in eine 7. Staffel. Die Reality-Show auf RTL dreht sich um den Kampf von 8 Promipaaren, die in diversen Challenges und Zänkereien um 50.000 Euro Preisgeld kämpfen. Und zwar inmitten der ländlichen Idylle.

Während vor der Corona-Pandemie noch ein echtes Sommerhaus in Portugal zur Verfügung stand, werden die Kandidaten seit 2020 in einem Bauernhof im nordrhein-westfälischen Bocholt untergebracht (via RP Online ). Der Ort mit etwa 70.000 Einwohnern liegt direkt an der niederländischen Grenze. Das Haus wird dabei von RTL oft als unhygienische Absteige inszeniert.

Tatsächlich ist das Anwesen laut einem Bericht der Seite Klatsch-Tratsch.de etwa 5000 Quadratmeter groß und liegt inmitten von Weidefeldern. Der Bauernhof kann über Portale wie Booking.com auch für private Gäste gebucht werden. Nach dem Aufruhr der RTL-Dreharbeiten und der Päärchen-Kriege dürfte es für die Anwohner eine willkommene Abwechslung sein.

Wann läuft die Reality-Show Sommerhaus der Stars bei RTL?

Alle 10 Sendetermine der neuen Sommerhaus der Stars-Staffel stehen bereits fest. Die RTL-Show startet am 31. August 2022 auf RTL+, am 7. September folgt dann die erste Episode im TV.

Alle Kandidat:innen und Paare in Das Sommerhaus der Stars 2022

Trash-Königin Kader Loth & Ismet Atli

Ex-Fußballer Mario Basler & Doris Büld

Trash-TV-Star Patrick Romer & Antonia Hemmer

Trash-TV-Star Cosimo Citiolo & Nathalie

Trash-TV-Star Gaus Eric Sindermann & Katharina Hambuechen

YouTuber Marcel Dähne & Lisa Wienberger

Fußballer Sascha Mölders & Ivonne Mölders

