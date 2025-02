"Wollte nicht der Typ sein, der versucht, Tom Cruise umzubringen": Darum lehnte Netflix-Star die Bösewicht-Rolle in Mission Impossible 3 ab

Mit Tom Cruise ist in den Mission Impossible-Filmen nicht gut Kirschen essen. Da überlegen es sich selbst Netflix-Stars und Hollywood-Größen zweimal.

Das Mission: Impossible-Franchise ist ein echter Hollywood-Gigant. Wer einmal in den Filmen auftaucht, dürfte sich ein für alle Mal ins kulturelle Gedächtnis einbrennen. Das glaubt jedenfalls Billy Bob Thornton, der aus gutem Grunde abgelehnt hat, in Mission Impossible 3, aber auch in Spider-Man als Bösewicht aufzutauchen.

Warum Billy Bob Thornton nicht als Mission Impossible- und Spider-Man Fiesling in die Annalen eingehen wollte

Billy Bob Thornton kennen die allermeisten Filmfans wahrscheinlich aus erfolgreichen Streifen wie Armageddon, den Bad Santa-Filmen oder Friday Night Lights. Vor gar nicht allzu langer Zeit war er auch im Netflix-Actioner The Gray Man an der Seite von Chris Evans und Ryan Gosling zu sehen und in der Fargo-Serie ebenfalls.

Aber wenn es nicht nach dem Schauspieler, sondern einigen anderen Menschen gegangen wäre, hätten wir Billy Bob Thornton womöglich auch als weltweit bekannten Bösewicht kennengelernt. Er sollte nämlich ursprünglich sowohl in Sam Raimis Spider-Man als auch in Mission Impossible 3 als Ober-Fiesling aufspielen.

In einer Folge von The Playlists "Bingeworthy"-Podcast erinnert sich Billy Bob Thornton daran, wieso er die beiden Kult-Rollen abgelehnt hat. Die Gründe dafür sind simpel, aber äußerst gut nachvollziehbar:

Ich hatte kein großes Interesse an dieser Art von Rollen. Beim Green Goblin hatte ich keine Lust, um 4 Uhr morgens für fünf oder sechs Stunden Makeup aufzustehen ... und bei Mission Impossible III – ich wollte nicht der Typ sein, der versucht, Tom Cruise umzubringen.

Billy Bob Thornton zufolge würde sich das Publikum für immer daran erinnern, wenn man eine Bösewicht-Rolle in einem großen Film wie diesen beiden spielt. Er würde es stattdessen vorziehen, die Dinge etwas "loser und weniger vorhersehbar" zu halten.

Da scheint er sich treu geblieben zu sein. Aktuell widmet sich der Schauspieler eher TV-und Streaming-Produktionen wie der Amazon Prime-Serie Goliath oder Landman, dem neuesten Projekt des Yellowstone-Autoren Taylor Sheridan.

Auf jeden Fall ist Billy Bob Thornton definitiv nicht als der Typ in Erinnerung geblieben, der versucht, Tom Cruise umzubringen. Obwohl man das von Philip Seymour Hoffman auch nicht unbedingt sagen kann, der dann letzten Endes die Rolle des Bösewichts in Mission Impossible 3 übernommen hat.