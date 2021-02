Wonder Woman 1984 hebt sich ganz besonderen Moment für den Abspann auf - wir erklären die Szene

Der DC-Blockbuster Wonder Woman 1984 wartet mit einer tollen Post-Credit-Szene auf. Hier erfahrt ihr, warum die kleine Zugabe so besonders ist.

Wonder Woman 1984 hat es endlich nach Deutschland geschafft. Rund zwei Monate nach seinem US-Start steht der DC-Blockbuster nun bei Sky Ticket als Stream zur Verfügung. Gal Gadot schlüpft einmal mehr in die Rolle der ikonischen Suerpheldin, die zuletzt an der Seite von Batman, Superman und Co. in Justice League im Kino zu sehen war.

Hier könnt ihr Wonder Woman 1984 bei Sky streamen Zu Sky DC-Action im Heimkino

Im Gegensatz zum ersten Teil wartet Wonder Woman 1984 mit einer kleinen Zugabe nach bzw. während dem Abspann auf. Bei dieser handelt es sich zwar um Teaser zu einem zukünftigen DC-Projekt, wie es bei den meisten Comicverfilmungen der Fall ist. Dafür überrascht die Post-Credit-Szene mit einem ganz besonderen Auftritt.

Achtung, Spoiler!

Wonder Woman 1984: Das passiert in der Post-Credit-Szene

In der Post-Credit-Scene von Wonder Woman 1984 folgen wir einer geheimnisvollen Figur, die ein Kind vor einem umstürzenden Strommasten rettet. Auf den ersten Blick scheint es sich um Wonder Woman zu handeln. Kurz darauf dreht sich die Figur, die wir bisher nur mit dem Rücken gesehen haben, um und verrät ihren Namen: Asteria.

Wer ist Asteria? Diana Prince erklärt zuvor im Film, dass es sich bei Asteria um eine legendäre Amazonen-Kriegerin handelt, die sich im Kampf geopfert hat, damit ihre Amazonen-Schwestern überleben können. Dabei hat sie die goldene Rüstung getragen, die auch Diana im Finale von Wonder Woman 1984 schützt.

Wie sich herausstellt, ist Asteria nicht gestorben. Stattdessen teilt sie der Mutter des geretteten Kindes mit, dass sie schon eine ganze Weile den Menschen auf der Erde hilft. Ob sie jemals Diana über den Weg gelaufen ist, bleibt unklar. Die Post-Credit-Szene greift somit eine Randnotiz der vorherigen Geschichte mit einem kleinen Twist auf.

Wonder Woman 1984 bringt Lynda Carter zurück

Das Besondere an der Szene ist jedoch weniger die unerwartete Rückkehr von Asteria als die Besetzung der Figur. Gespielt wird diese von niemand Geringerem als Lynda Carter, ihres Zeichens die erste Schauspielerin, die Wonder Woman im Live-Action-Gewand zum Leben erweckte - nämlich in der gleichnamigen Fernsehserie aus den 1970er Jahren.

© ABC/CBS/Warner Bros. Lynda Carter als Wonder Woman (links) und als Asteria (rechts)

Wonder Woman 1984 verbeugt sich damit vor der Schauspielerin und signalisiert eindrücklich, dass ihr Vermächtnis längst nicht vergessen ist. Ganz im Gegenteil: Durch Asteria lebt es jetzt im DC-Universum weiter. Es ist nicht das erste Mal, dass Lynda Carter für einen kleinen Cameo in die Comicwelt zurückkehrt.

In Smallville war sie 2007 eine Episode lang als Moira Sullivan zu sehen



zu sehen In Supergirl trat sie fünf Mal als Präsidentin Olivia Marsdin auf



Werden wir mehr von Lynda Carter im DC-Universum sehen?

Vermutlich nicht. Die Post-Credit-Scene von Wonder Woman 1984 ist in erster Linie eine schöne Geste. Denkbar wäre dennoch, dass Lynda Carter im bereits angekündigten Wonder Woman 3 nochmal als Asteria auftaucht, um Gal Gados Wonder Woman zum Beispiel einen weisen Rat mit auf den Weg zu geben - von einer tapferen Kriegerin zu anderen.

Wenn wir ein bisschen herumspinnen, könnte Lynda Carter sogar nochmal in die Rüstung der Amazone schlüpfen. Immerhin öffnet der kommende The Flash-Film das Tor zum Multiversum. Dadurch gelangt Michael Keatons Batman in die DC-Timeline, in der sich Ben Afflecks dunkler Ritter bewegt. Warum also nicht auch Lynda Carters Wonder Woman?

*Bei diesem Link zu Sky handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wie hat euch die Post-Credit-Szene von Wonder Woman 1984 gefallen?