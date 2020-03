Wonder Woman 2: Die Action in der DC-Fortsetzung folgt einem tollen Trend

Wonder Woman 1984 mit Gal Gadot kommt im Juni 2020 auf die Leinwand. Regisseurin Patty Jenkins verspricht schon mal viel handgemachte Action - ganz im Trend der Zeit.

Manche können nicht genug bekommen, andere finden es gar nicht gut: Die Rede ist von Computer Generated Imagery, kurz CGI. Aus großen Filmproduktionen ist diese Herstellung von Bildern nicht mehr wegzudenken, aber Zuschauer kritisieren stark den Verlust von Realität, der mit computergenerierten Bildern einhergeht.

Patty Jenkins, Regisseurin von Wonder Woman 1984 mit Gal Gadot in der Hauptrolle, verspricht nun laut Gamesradar , dass in ihrem kommenden Film mehr Handarbeit und mehr Stunts zu sehen sein werden. Sie bezeichnet die Fortsetzung von Wonder Woman im Ambiente der 1980er Jahre als

einen viel schwierigeren Film, den man drehen muss. Ich war damit ehrgeiziger. Alle Stunts auf Seilen und anderen Dingen in echt zu machen, ist also extrem kompliziert und zeitaufwendig. Und jeder Beteiligte weiß, dass man sagen könnte: 'Ach, vergiss es, wir machen es einfach mit CGI.' Es war also auf eine neue Art schwierig [im Vergleich zum ersten Film].

Wonder Woman 2 mit wenig CGI liegt ganz im Trend

Mit der Abstrafung von CGI folgt Filmemacherin Patty Jenkins auch einem Trend. Ihr Kollege Quentin Tarantino benutzt so gut wie nie CGI, Christopher Nolan nur, wenn es nötig ist und George Miller hat mit Mad Max: Fury Road bewiesen, wie handgemachte Action bei einem Film richtig geht. Auch John Wick, Atomic Blond und Red Sparrow schlagen in eine ähnliche Kerbe.

© Warner Bros. Pictures Gal Gadot als Wonder Woman

Wir würden uns freuen, wenn Wonder Woman 2 ähnlich gute Actionszenen mit guten Choreografien präsentieren würde. Die 1980er Jahre passen dann auf einer weiteren Meta-Ebene hervorragend, denn das Jahrzehnt war auch eines der großen Actionfilme und -helden. Patty Jenkins sieht das wohl ähnlich, nicht umsonst sagt sie:

Wir haben nicht versucht, eine Mimikry [der 1980er Jahre] zu machen. Wir haben versucht, einen Film so zu machen, als wäre es ein geerdeter Film der 1980er Jahre.

Ob die Actionszenen in Wonder Woman 1984 funktionieren, könnt ihr ab dem 4. Juni 2020 selbst beurteilen. Dann startet der DC-Film in den deutschen Kinos.

Wie neugierig seid ihr auf Wonder Woman 1984? Hat euch die Action im ersten Film schon überzeugt?