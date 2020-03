Wonder Woman 2 nur als Stream? Entscheidung über Zukunft des DC-Films gefallen

Wegen der Coronakrise ist jetzt auch Wonder Woman 2 verschoben worden. Der neue Starttermin stellt aber endgültig klar, ob der Film überhaupt noch ins Kino kommt.

Aufgrund des Coronavirus kann kein geplanter Kinostart der nächsten Wochen und Monate eingehalten werden. Nach diversen Verschiebungen wie beispielsweise von James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben, Fast & Furious 9 oder Black Widow ist jetzt auch noch das DC-Filmuniversum betroffen.

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat das Studio Warner Bros. den Kinostart der kommenden Fortsetzung Wonder Woman 1984 jetzt verschoben. Ursprünglich sollte der Film von Patty Jenkins bei uns am 4. Juni 2020 ins Kino kommen. Dadurch werden aber auch jüngste Gerüchte rund um eine geplante Streaming-Strategie endgültig widerlegt.

Wonder Woman 2 kommt zwei Monate später in die Kinos

Der neue US-Starttermin für Wonder Woman 1984 mit Gal Gadot ist jetzt der 14. August 2020. Warner-Chef Toby Emmerich sagte zur Verschiebung selbst:

Als wir WW 1984 grünes Licht gegeben haben, war es mit der vollen Absicht, den Film auf der großen Leinwand zu zeigen. Deshalb freuen wir uns anzukündigen, dass Warner Bros. Pictures den Film am 14. August in die Kinos bringt. Wir hoffen, dass die Welt bis dahin ein sichererer und gesünderer Ort geworden ist.

© Warner Bros. Gal Gadot in Wonder Woman

Damit werden auch endgültig die jüngeren Gerüchte zerstreut, dass das Studio bei dem DC-Blockbuster womöglich eine Streaming-Strategie für die Veröffentlichung plant. Vor fünf Tagen kursierte im Netz erstmals das Gerücht, dass Warner Bros. angeblich darüber diskutieren soll, Wonder Woman 1984 direkt als Video-on-Demand (VOD) zu veröffentlichen.

Verschiedene Studios veröffentlichen aktuelle Kinofilme frühzeitig als VOD

Aufgrund des Coronavirus schlugen andere Studios wie Universal Pictures zuletzt einen solchen Weg ein. Aktuelle Produktionen wie Der Unsichtbare und Emma, die nicht allzu lang im Kino liefen, sind bereits zum Streamen verfügbar. Auch Warner Bros. veröffentlichte das Suicide Squad-Spin-off Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn bereits frühzeitig als VOD.

Bei Wonder Woman 1984 wird das Studio aber an einer Kinoveröffentlichung festhalten. Da das DC-Sequel in den USA jetzt am 14. August 2020 in die Lichtspielhäuser kommen soll, rechnen wir mit einem deutschen Kinostart am 13. August 2020. Offiziell wurde ein neues Datum für den deutschen Start noch nicht bekanntgegeben.

