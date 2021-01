Wonder Woman: Was macht die DC-Heldin da mit den 3 abgehackten Köpfen?

Bei Netflix könnt ihr zurzeit Wonder Woman streamen. Zu der DC-Heldin hat Zack Snyder ein neues Bild zu einer alternativen Origin-Story enthüllt. Viel verstörender könnte es kaum aussehen.

Spätestens mit dem ersten Solofilm hat Wonder Woman die Sympathien des Publikums für sich gewonnen. Im sonst so finsteren DC-Universum ist die Superheldin mit dem großen Herz ein Fremdkörper, der viel Wärme und Sympathie in die dunkle Welt rund um Batman, Superman & Co. bringt.

Bei Netflix könnt ihr zurzeit den Blockbuster mit der Heldin streamen, die ihren ersten Auftritt davor in Zack Snyders Batman v Superman: Dawn of Justice hatte. Dafür dachte sich der Regisseur eine eigene Hintergrundgeschichte aus, die dann doch nicht umgesetzt wurde. Jetzt hat Snyder ein neues Bild seiner verworfenem Origin-Story für Wonder Woman gezeigt, das erschreckend brutal ist.

Schaut hier noch den Trailer zur Wonder Woman-Fortsetzung!

Wonder Woman 1984 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Auf dem neuen Bild hält Wonder Woman drei abgehackte Köpfe in der Hand

Im ersten Wonder Woman-Film von Patty Jenkins wurde die Amazonprinzessin Diana Prince als Superheldin eingeführt, die schon seit Jahrtausenden lebt und in vielen Kriegen der Menschheit mitgekämpft hat. In der Handlung des DC-Films findet sich Wonder Woman schließlich im Ersten Weltkrieg wieder.

Wie Cinema Blend berichtet, hatte Zack Snyder für Batman v Superman eine andere Hintergrundgeschichte geplant. Seine Version der Heldin sollte am Krimkrieg teilgenommen haben, der von 1853 bis 1856 zwischen Russland und dem Osmanischen Reich stattfand.

Von der aktuellen Version von Wonder Woman, die niemanden töten will, hat Snyder offenbar Abstand gehalten. Anders ist dieses neu enthüllte Bild von Wonder Woman kaum zu erklären:

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Was direkt auffällt: Wonder Woman steht nicht nur mit ernster Miene zwischen einer Truppe von Kriegern, sondern trägt drei abgeschlagene Köpfe in ihrer Hand! So ein brutales Bild gab es von der DC-Heldin noch nie zu sehen. Ein Fan hat es direkt aufgegriffen und eingefärbt, wodurch ihr von dem verstörenden Moment einen noch besseren Eindruck bekommt:

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Entdeckt wurde das Bild in einem neueren Interview, das Zack Snyder mit Comic Book Debate geführt hat. Der Regisseur hat danach erlaubt, dass eine Aufnahme des Bilds veröffentlicht wird.

Ob Synder mehr von Wonder Womans Beteiligung am Krimkrieg inszeniert hätte, ist nicht bekannt. Der Regisseur wollte mit dem Bild in Batman v Superman laut Screen Rant nur zeigen, dass Diana in all der Zeit nicht gealtert ist.

In den USA ist das DC-Sequel Wonder Woman 1984 Ende Dezember parallel in Kinos und als Stream bei HBO Max veröffentlicht worden. Da die Kinos in Deutschland wegen der Corona-Pandemie bis mindestens Ende Januar weiter geschlossen bleiben, steht ein neuer Kinostart für den Film bei uns noch immer aus.

Könnt ihr euch Wonder Woman auch als brutale Barbarin vorstellen oder ist ihre aktuelle Version am passendsten?