Work it bei Netflix: Schlägt der Tanzfilm die Step Up-Reihe?

Netflix hat das Tanzen entdeckt. Mit Work it startete am Wochenende ein neuer Tanzfilm. Wir haben geschaut, ob er die Tanzfilm-Reihe Step Up schlagen kann.

Die Step Up-Reihe gehört zu den interessantesten Tanzfilm-Reihen der jüngeren Filmgeschichte. Vielleicht sagen dem einen oder andren von euch die Geschichten nicht zu, aber die Filme sind technisch und choreografisch auf höchstem Niveau. Hier findet sich auch das jugendliche Publikum wieder, denn meistens kämpfen die Altersgenossen hart für ihren Traum.

Step Up zum Kauf im Stream Zu Amazon Heiße Tänze

Kein Wunder, dass Netflix sich dem Genre Tanzfilm ebenso verbunden fühlt. Mit Work It erschien am letzten Wochenende ein neuer Streifen auf dem Streamingdienst. Dort ist er in bester Gesellschaft, denn neben der Streetdance-Reihe hat Neflix auch Originalfilme wie Battle, Feel the Beat sowie Step Sisters zu bieten.



Schaut den Trailer zu Netflix' neuestem Tanzfilm Work it

Work It - Trailer (Deutsch) HD

Erzählt wird in Work it die Geschichte der etwas ungelenken Teenagerin (Sabrina Carpenter), die nicht ins Tanzteam ihrer Highschool aufgenommen wird. Dabei hängt ihre College-Bewerbung davon ab, dass sie eine erstklassige Performance beim Tanzwettbewerb abliefert. Kurzentschlossen gründet sie einfach ein eigenes Team bestehend aus Außenseitern, um sich denjenigen zu stellen, die sie verschmäht haben. Jetzt muss sie nur noch lernen, wie richtig getanzt wird.

So punktet Work it gegenüber der Step Up-Filmreihe

Die Step Up-Reihe hat schon einige Jahre auf dem Buckel. 2006 kam mit Step Up der erste Film in die Kinos. Channing Tatum und seine Ehefrau Jenna Dewan-Tatum haben sich bei den Dreharbeiten kennengelernt und sind in den Hollywood-Olymp aufgestiegen. Der Film hatte soviel Erfolg, dass bis dato vier weitere Filme folgten, ein 6. Teil ist angeblich seit mehreren Jahren in Arbeit.

Die Bewertungen der Step Up-Reihe sind bei den Moviepiloten allerdings eher verhalten. Mit Abstand für der erste Teil Step Up. Wir haben die Community-Werte von insgesamt über 11.000 Bewertungen für euch zusammengefasst.

© Netflix Work it

Und wie schneidet der neue und noch relativ frische Netflix-Tanzfilm Work it gegenüber der Step Up-Filmreihe ab? Gar nicht so schlecht, denn immerhin steht der Community-Wert aktuell über dem besten Film der Step Up-Reihe. Zwar knapp, aber immerhin.



6,26667 - Work it



Die Zukunft wird zeigen, ob Netflix mit dem neuen Tanzfilm das richtige Händchen für die Zielgruppe hatte. Einpaar mehr Bewertungen müssen schon noch zusammen kommen, um ein glaubhaftes Bild abzugeben.

Wie steht ihr zum Genre Tanzfilm? Habt ihr euch Work it bei Netflix schon angeschaut?