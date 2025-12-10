Yellowstone-Ersatz kämpft sich in Netflix-Charts nach oben: Das Western-Epos kommt aber nicht an 2 Dauerbrennern vorbei

Ein neuer Western-Hit erklimmt die Streaming-Charts, doch zwei Serien halten sich trotz geringer Folgenanzahl auf den vorderen Plätzen. Auch ohne Platz 1 lohnt sich das düstere Abenteuer.

Am 4. Dezember startete mit The Abandons ein großes Western-Epos, das auch aus der Feder von Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan hätte stammen können. Tatsächlich steckt dahinter aber Sons of Anarchy-Macher Kurt Sutter, der das Projekt nur drei Wochen vor Drehabschluss verließ. In den Netflix-Charts hat sich der düstere Stoff schnell nach oben katapultiert, wo er auf Platz 3 verweilt, denn Sean Combs: The Reckoning und Stranger Things halten sich hartnäckig auf Platz 1 und 2.

Yellowstone-Ersatz The Abandons auf Netflix: Düsteres Western-Epos über zwei Familien

In The Abandons stehen sich im Jahre 1854 zwei Familien gegenüber. Die Außenseiterin Fiona Nolan (Lena Headey) hat vier Waisenkinder unter ihre Fittiche genommen und muss ihr Land beschützen. Denn die privilegierte Familie von Constance Van Ness (Gillian Anderson) will ihr Bergbauunternehmen in der Gegend ausbreiten.

Die beiden Familien kollidieren miteinander. Es geht um Geheimnisse, hoffnungslose Liebe, Verbrechen und ein lukratives Silbervorkommen, das die Geschichte in ungeahnte Bahnen lenkt.

Zum Weiterlesen: Wann kommt The Abandons Staffel 2 zu Netflix?

Sean Combs und Stranger Things lassen niemanden vorbei

Klingt ganz als biete The Abandons einen umfangreichen Stoff, der das Zeug zur Hit-Serie hat. Doch trotz des starken Auftakts schafft es die Serie nicht, an zwei dominierenden Titeln vorbeizukommen. An der Spitze hält sich weiterhin Sean Combs: The Reckoning, eine True-Crime-Doku, die in vier Folgen die Vorwürfe gegen den Musikmogul P. Diddy dokumentiert, der in den letzten Jahren die Medien mit seinem Prozess dominierte.

Das sind die aktuellen Netflix-Serien-Charts:

Selbst Stranger Things kommt mit der heißersehnten 5. Staffel nicht an der Doku vorbei. Obwohl erst vier Folgen veröffentlicht wurden, hält sich die Mystery-Serie konstant oben in den Charts. Ob The Abandons in den nächsten Wochen noch den Sprung nach vorne schaffen wird, bleibt abzuwarten.