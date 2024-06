Yellowstone-Fans warten auf neue Folgen – dabei gibt es bei Netflix seit 7 Jahren den perfekten Ersatz

Alle warten auf die Fortsetzung der Erfolgsserie Yellowstone mit Kevin Costner und Kelly Reilly. Bei Netflix gibt's als Überbrückung rund 7 Stunden Western-Unterhaltung erster Güte.

Western sind en vogue, das zeigt nicht nur der Erfolg von Yellowstone. Die Serie läuft schon seit 5 Staffeln, hat mehrere Ableger in die Welt gesetzt und brachte ihren Star Kevin Costner dazu, sein Traumprojekt Horizon zu verfilmen.

Ein Jahr vor Yellowstone bereitete eine andere Serie den Boden für die Renaissance von Cowboy-Hüten und Revolvern. Sie trägt den vielversprechenden Titel Godless und wurde von Scott Frank erschaffen, der später mit der Schachserie Das Damengambit einen der großen Netflix-Hits in die Welt setzte.

Godless handelt von Räuber-Banden und wehrhaften Frauen im Wilden Westen

1884, in einem Städtchen in New Mexico: Die meisten Männer von La Belle sind bei einem Minenunglück ums Leben gekommen. Ihre Frauen, Töchter und Schwestern blieben zurück, um sich allein in der feindlichen und oft gesetzlosen Welt des Westens durchzukämpfen.

Da taucht der Outlaw Roy (Jack O'Connell) verletzt auf der Ranch von Alice (Michelle Dockery) auf. Alice kümmert sich um den jungen Mann, der eine dunkle Vergangenheit hinter sich herzieht. Denn Roy gehörte zur Gang des rücksichtslosen Frank (Jeff Daniels) und hat dem Mörder Geld gestohlen. Frank lässt das nicht auf sich sitzen, was ihn auf Kollisionskurs mit den Frauen von La Belle bringt.

Netflix Michelle Dockery spielt eine der Hauptrollen in Godless

Zur Besetzung gehören außerdem Thomas Brodie-Sangster als Hilfssheriff und Scoot McNairy als Sheriff, der langsam sein Augenlicht verliert. Merritt Wever spielt dessen lesbische Serienschwester und galoppiert als wehrhafte Westernheldin, die sich von niemanden etwas sagen lässt, mit der Serie davon.

Die Netflix-Serie lohnt sich für Western- und Yellowstone-Fans

In Godless wird zwar keine Familiensaga erzählt, trotzdem teilt die 7 Episoden lange Miniserie ein paar Gemeinsamkeiten mit dem modernen Western Yellowstone. Auch hier werden klassische Bausteine des Genres neu zusammengesetzt, um beispielsweise die Rolle der Frau in einer Welt zu durchleuchten, die uns meist aus männlicher Perspektive präsentiert wird.

Michelle Dockerys Rancherin Alice könnte glatt als vergessene Dutton-Tante im Stammbaum von Yellowstone durchgehen. Wer Freude am komplexen Ensemble von Yellowstone findet, kann sich auf eine ebenbürtige Figurenzeichnung in Godless freuen, die bis in die Nebenfiguren reicht.

Hört unseren Podcast über Yellowstone und die Probleme hinter den Kulissen:

Fans klassischer Western kommen bei allen Experimenten mit dem Genre ebenfalls auf ihre Kosten, da die Serie mit prallen Landschaftsaufnahmen, einer aufregenden Gewaltspirale, allerhand moralischen Grauzonen und natürlich geladenen Revolvern aufwartet. In rund sieben Stunden könnt ihr einen der besten Western bei Netflix nachholen.

Das zeigt auch die Bewertung der Moviepilot-Community: satte 7,9 Punkte gibt es für die Serie, bei der Scott Frank alle Folgen geschrieben und inszeniert hat.