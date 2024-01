Ab heute streamt die derzeit erfolgreichste US-Serie bei Netflix: Sie hat bereits 5 Staffeln und ist wie Game of Thrones für Western-Fans

Ab heute nimmt die Familie Dutton Netflix in Beschlag, wenn Yellowstone erstmals bei dem Streaming-Dienst erscheint. Die derzeit erfolgeichste US-Serie ist ein Phänomen.

Vor ein paar Jahren war Taylor Sheridan vor allem als Darsteller aus Sons of Anarchy bekannt, der mit dem Drehbuch für Sicario einen überraschenden Karriere-Wandel vollzog. Heute ist Sheridan einer der erfolgreichsten Fernseh-Macher der USA, der Serien für Jeremy Renner, Sylvester Stallone und Zoe Saldana schreibt und über sein eigenes kleines Western-Reich regiert. Die Rede ist von Yellowstone, der derzeit erfolgreichsten fiktionalen US-Serie. Ab heute könnt ihr die ersten 3 Staffeln mit Kevin Costner im Angebot von Netflix streamen.

Darum geht es in der Erfolgsserie mit Kevin Costner

Yellowstone spielt in einem Neo-Western-Setting, das heißt sie verhandelt Mythen des Wilden Westens in der Gegenwart. Im Mittelpunkt stehen John Dutton III (Kevin Costner) und seine Familie (Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley), die im US-Bundesstaat Montana die größte zusammenhängende Ranch der Vereinigten Staaten führt. Doch "Yellowstone", wie sie liebevoll genannt wird, ist ständig in Gefahr, zumindest aus Sicht der Duttons. Zu den Bedrohungen zählen das angrenzende Reservat nordamerikanischer Ureinwohner, Nationalpark-Planungen und politische Intrigen.

Mehr zur Serie: 5 Gründe, warum Yellowstone eure neue Obsession wird

Paramount Yellowstone

Es gibt zwar keinen König in Montana, geschweige denn Drachen, aber es gibt immerhin Kevin Costners John Dutton. Die Geschichte von Yellowstone ähnelt dank der moralischen Grauzonen, wechselnden Allianzen und Gewalteinlagen auch Serien wie Game of Thrones.

Mittlerweile hat Yellowstone Staffel 5 erreicht und ist die "populärste geskriptete Serie der USA" (Forbes ). Schöpfer Taylor Sheridan besitzt selbst eine Ranch, die fast so groß ist wie Los Angeles. Um die abzubezahlen, dreht Sheridan Serien am laufenden Band, wie er dem Hollywood Reporter letzten Sommer erklärte.

Diese Yellowstone-Serien gibt es oder sind in Planung

Sheridans Ranch-Leben hat bis dato zwei Ableger hervorgebracht, drei weitere Produktionen aus dem Yellowstone-Universum sind geplant. Folgende Serien gehören zu Yellowstone:

Bei Netflix streamen die ersten 3 Staffeln von Yellowstone. Wer wissen will, wie es weitergeht, kann Staffel 4 und die erste Hälfte von Staffel 5 bei Paramount+ und in der Magenta TV Mediathek streamen. 1923 und 1883 streamen ebenfalls bei Paramount+.