Z-Promis unter Palmen: Daher kennt ihr die "Stars" der umstrittenen Show

Auf Sat.1 hat die nächste große Reality-Hoffnung gestartet: Promis unter Palmen kehrt nach Jahren aus der Versenkung zurück. Der Sender versprach Stars ohne Ende, doch die Realität sieht leider anders aus: Wir verraten euch, woher ihr die Z-Promis kennen könntet.

Promis unter Palmen ist gestartet – doch beim Einschalten erwartet viele Fans dasselbe Problem: Obwohl im Namen der Show echte Promis versprochen werden, weiß niemand so richtig, wer diese angeblichen Stars überhaupt sind. Keine Sorge, wir helfen aus: Daher kennt man die "Stars" von Promis unter Palmen.

Für mehr Starpower hat es nicht gereicht: Daher kann man die "Stars" von Promis unter Palmen kennen

Kim Virginia

Kim Virginia ist in jedem Reality-Format ein Garant für Quoten, Drama und Eskalation. Sie wurde als Kandidatin bei Der Bachelor bekannt, danach tingelte sie quer durchs Reality-TV. Die schlagfertige Beauty liebt es, Streit zu provozieren und mit ihrer Mischung aus Sexappeal und Drama für Sendezeit zu sorgen. Nach Handgreiflichkeiten flog sie sogar aus einer RTL-Show.

Claudia Obert

Claudia Obert machte sich als Society-Lady und Unternehmerin einen Namen, dann zog es sie immer mehr ins Reality-TV. Leider fällt Obert dort nicht gerade positiv auf – sie baute sich ein Image als dauerbetrunkene Sprücheklopferin auf. Bei Promis unter Palmen ist sie schon ein zweites Mal dabei.

Melody Haase

Hater könnten Melody Haase vorwerfen, dass ihr Hintern mehr Sendezeit bekommt als ihr Gesicht. Das Image als freizügige Badenixe ist allerdings frei gewählt, denn die Reality-Diva liebt es, mit nackter Haut und prickelnden Auftritten zu provozieren. Bevor sie im Trash-TV gelandet ist, versuchte sie sich 2014 als Sängerin bei DSDS.

Janina Youssefian

Janina Youssefian bekleckerte sich in ihrer Vergangenheit nicht immer mit Ruhm. Nach einer Affäre mit Dieter Bohlen wurde sie als sogenanntes "Teppichluder" berühmt und machte sich danach im Reality-TV einen Namen. Wegen einer rassistischen Äußerung gegen Konkurrentin Linda Nobat flog sie 2022 aus dem Dschungelcamp.

Nikola Glumac

Nikola Glumac fällt dank XXL-Tattoos auf wie ein bunter Hund. Der großgewachsene Influencer wurde bei Temptation Island bekannt – leider auf negative Weise. Damals nahm er mit seiner Ex-Frau Gloria an der Show teil, die sich im Reality-TV einen Ruf als aggressive Furie erarbeitete. In der Show lästerte sie immer wieder über Nikola, später kam es zur Trennung.

Iris Klein

Iris Klein ist ein echtes Urgestein im Reality-TV. Sie war bereits bei Big Brother und Co. zu sehen, außerdem kennt man Klein als Mutter von Kult-Blondine Daniela Katzenberger. Zuletzt hagelte es Negativschlagzeilen für Klein: Nach ihrem heftigen Rosenkrieg gegen Ex-Mann Peter stehen schwere Vorwürfe im Raum.

Yvonne Woelke

Schauspielerin Yvonne Woelke war immer mal wieder in kleineren Nebenrollen zu sehen; wirklich bekannt wurde sie erst durch ihren Streit mit Reality-Ikone Iris Klein. Es stehen heftige Vorwürfe im Raum: Woelke soll Klein den Ex-Mann ausgespannt haben – danach entbrannte ein Rosenkrieg der Superlative!

Lisha Savage

Lisha gilt im Reality-TV als gefürchtete Furie. Dort wo sie auftritt, sind Krawall, Streit und Eskalation nicht weit. Abseits vom TV ist Lisha mit ihrem Ehemann Lou auf YouTube und Social Media erfolgreich. Ein gutes Image hat die Trash-Diva allerdings nicht. 2024 wurde sie bei Das große Promi-Büßen für ihre Ausraster in Sommerhaus und Co. an den medialen Pranger gestellt.

Menowin Fröhlich

2010 stand er im Finale von Deutschland sucht den Superstar, dann geriet Menowin auf die schiefe Bahn und hatte immer wieder Probleme mit dem Gesetz. Gefängnisaufenthalte und Drogeneskapaden folgten. Heute präsentiert er sich deutlich schlanker und als neuer Mensch im Reality-TV.

Eike Immel

Manchmal verirren sich auch Ex-Sportler ins Reality-TV. Eike Immel war ein gefeierter Nationaltorwart, der nach seiner Fußballkarriere durch private Skandälchen auffiel: Dank seines zügellosen Luxuslebens hatte Immel später mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Lotto Chico

Glück muss man haben: Lotto Chico wurde durch seinen Lottogewinn in Millionenhöhe bekannt. Seitdem liebt er es, sich im Rampenlicht zu sonnen. Der Neu-Millionär fällt immer wieder mit extravaganten Ausgaben auf, unter anderem kaufte er ein Bild von Otto Waalkes für unglaubliche 40.000 Euro. Bei Promis unter Palmen will er jetzt seine Entertainer-Qualitäten zur Schau stellen.

Cosimo Citilio

Er nennt sich stolz den "Checker vom Neckar". Bekannt wurde Cosimo als Kandidat bei DSDS, dort legte er äußerst eigenwillige Auftritte hin, die ihm den Ruf als gut gelaunten Pausenclown bescherten. Mit der Musikkarriere wollte es bisher nicht so recht klappen, doch als Reality-Star ist Cosimo seit Jahren gut gebucht. Unter anderem war er bereits im Dschungelcamp und bei Big Brother zu sehen.

Chris Manazidis

Chris Manazidis wurde als Betreiber des YouTube-Channels Bullshit TV bekannt. Mit Parodien, Pranks und Co. baute er sich eine riesige Fan-Gemeinde von über 1,8 Millionen Abonnenten auf. Nach seinem Ausstieg 2021 tingelt er (mäßig erfolgreich) durchs Reality-TV. Bei Kampf der Realitystars flog er früh aus der Show, vielleicht läuft es jetzt besser.

Promis unter Palmen: Dann laufen die neuen Folgen

Promis unter Palmen läuft. Bereits eine Woche im Voraus kann die neuste Folge von Promis unter Palmen bei Joyn+ gestreamt werden.