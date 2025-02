Mobbing, Alkohol-Exzesse und Luxus: So wurde Reality-Ikone Claudia Obert berühmt

Claudia Obert ist eine echte Legende im Reality-TV. Besonders mit Witzen über ihre Trinkfreudigkeit sorgte sie bereits für zahlreiche Skandale vor laufender Kamera. Aber wie wurde die Trash-Ikone überhaupt berühmt?

Sie ist eine der bekanntesten Frauen im deutschen Reality-TV: Luxus-Lady Claudia Obert (63). Egal in welcher Show die Trash-Diva auftritt, hinterlässt sie stets einen bleibenden Eindruck. Aktuell treibt sie wieder bei Promis unter Palmen ihr Unwesen. Die einen lieben sie für ihre zotigen Sprüche, die anderen finden, dass sie ein schlechtes Vorbild für die Jugend sei. Wir verraten euch, woher man Claudia kennt.

Skandalnudel durch und durch: Im Reality-TV ist Claudia Obert in ihrem Element

Claudia Obert ist ein echtes Original im Reality-TV. Die Hamburgerin ist bekannt dafür, immer zu sagen, was sie denkt und dabei auch mal über die Stränge zu schlagen. Oberts größtes Markenzeichen: Ihre hemmungslose Offenheit in Sachen Sex, Geld und Alkohol. Sie liebt es, aus dem Nähkästchen zu plaudern und ihre Mitmenschen mit schlüpfrigen Anekdoten aus ihrem Liebesleben zu überrumpeln. Peinlich sind ihr die Skandal-Auftritte im Reality-TV aber nicht; Obert nimmt sich selbst gerne auf die Schippe.

Trotzdem steht die Trash-Ikone in der Kritik, denn seit Jahren eilt ihr der Ruf voraus, im Reality-TV ihren hohen Alkoholkonsum zu verherrlichen. Die Sender tun ihr Übriges und inszenieren sie als trinkfreudige Party-Queen, die stets halb-benommen durch die Szenerie torkelt. Deshalb hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Obert alkoholkrank sei. Dies widerlegte sie 2024 im RTL -Interview. Ihre wackelige Verfassung sei Medikamenten geschuldet, die sie wegen einer Krankheit nehme: "Dieses Zittern ist von diesen Tabletten, nicht vom Alkohol."

Vor der Reality-Karriere: So wurde Claudia Obert berühmt

Was kaum einer weiß: Claudia Obert präsentiert sich zwar gerne als zotige Trash-Diva, doch hinter den Kulissen ist sie eine knallharte Geschäftsfrau, die ein großes Team aus Mitarbeitenden leitet. Schon in den 90ern gründete Obert ihr eigenes Modelabel, dann kamen eigene Boutiquen in Hamburg und Berlin dazu. So mauserte sie sich zur Selfmade-Millionärin, die mit ihrem frivolen Auftreten die Lokalpresse auf sich zog.

Anfang der 2010er-Jahre folgten dann erste kleinere TV-Auftritte, bei denen sich Claudia Obert gekonnt in Szene setzt – als Sprüche klopfende Luxuslady, die ihre Millionen für Schampus und junge Männer verprasst. Ihren ersten größeren Auftritt im TV hatte sie 2012 bei Das perfekte Promi Dinner, 2017 macht sie dann bei Promi Big Brother von sich reden. Einem großen Publikum wurde sie 2020 in der ersten Staffel von Promis unter Palmen bekannt, als sie in einen heftigen Zickenkrieg mit Desirée Nick geriet – und schweres Mobbing über sich ergehen lassen musste. (Hier alles nachlesen über das schockierende Mobbing-Drama.) Aktuell ist Obert wieder bei Promis unter Palmen zu sehen.

Streaming & TV-Ausstrahlung: Dann läuft Promis unter Palmen

Nachdem die Show für viele Jahre pausiert hat, ist sie zurück im TV. Promis unter Palmen läuft immer montags um 20:15 Uhr bei SAT.1. Wer nicht so lange warten will, kann auf Joyn+ einschalten. Hier gibt es die neueste Folge eine Woche vor der TV-Ausstrahlung zu sehen.