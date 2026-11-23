Zack Snyder war bis zuletzt als Regisseur einer Neuauflage von John Carpenters Die Klapperschlange im Gespräch. Hier erfahrt ihr, warum er das Remake jetzt wohl doch nicht mehr inszeniert.

Mit Escape From New York aka Die Klapperschlange hat Halloween-Regisseur John Carpenter einen seiner größten Kultfilme gedreht. Seit einer Weile steht fest, dass der dystopische Sci-Fi-Klassiker mit Kurt Russell als Snake Plissken neu verfilmt werden soll. Vor wenigen Monaten wurde dann offiziell verkündet, dass 300- und Justice League-Regisseur Zack Snyder das Remake inszenieren soll.

Zuletzt kam noch mehr Schwung in die geplante Neuauflage, denn Carpenter verkündete selbst, dass er den Score für das Projekt übernehmen will. Gleichzeitig macht jetzt ein Auszug aus dem Gespräch mit dem Originalregisseur die Runde, der Snyder als Regisseur von dem Projekt löst.

Zack Snyder wohl doch nicht mehr Regisseur für Die Klapperschlange-Remake: Das soll der Ersatz sein

Vor wenigen Tagen ist eine neue Folge des Podcasts Dropping Names with Brent and Jonny der Star Trek-Stars Brent Spiner und Jonathan Frakes erschienen, in der Carpenter zu Gast war. Hier enthüllte der Filmemacher, dass er eine Neuauflage des Scores aus Die Klapperschlange für das Remake komponieren will. Interessant ist jedoch laut Deadline eine andere Stelle, in der Snyder als möglicher Regisseur für das Remake genannt wird, wobei Carpenter hierzu sagt:

Er ist es nicht mehr, aber er versucht, wieder zurückzukommen. Mal sehen. Er ist ein netter Mann. Ich mochte ihn.

Da nicht mehr dazu gesagt wird, bleibt offen, ob Snyder von dem Posten gefeuert wurde oder aus anderen Gründen wie Zeitproblemen nicht mehr Regie führen kann. Er selbst hat bislang noch kein Statement zum aktuellen Stand abgegeben. Carpenter enthüllte im Podcast aber, dass wohl schon ein anderer Regisseur als Ersatz für Snyder zur Verfügung stünde:

Wir haben einen Backup-Plan: Robert Rodriguez will es machen. Er hat eine neue Geschichte, die er umsetzen möchte. Mal sehen, was daraus wird.

Zukunft von Die Klapperschlange-Remake noch unklar

Snyder sprach in jüngerer Vergangenheit darüber, dass sich sein Remake von Die Klapperschlange inhaltlich sehr nah an Carpenters Original orientieren würde. Falls Robert Rodriguez (Sin City) die Regie übernehmen würde, bekämen wir wohl eine ganz andere Version dieser Neuauflage zu sehen.

So oder so ist aber noch nicht klar, wie Carpenters aktuelle Aussagen wirklich gemeint sind und wer am Ende die Regie übernimmt. Bis jetzt ist nur bekannt, dass die Neuauflage 2027 in Produktion gehen soll.

Im Original von 1981 spielt Kurt Russell in der Zukunft den inhaftierten Special-Forces-Soldaten Snake Plissken. Dieser lässt sich auf einen Deal ein, bei dem er den entführten US-Präsidenten retten soll, um aus dem Gefängnis freizukommen. Derzeit streamt Die Klapperschlange im Abo von HBO Max oder mit Leih- und Kaufoptionen bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime und Apple TV.

