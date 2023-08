Zack Snyder will seinen zweitschlechtesten Film nach 10 Jahren in neuer Fassung veröffentlichen und das neue Ende klingt noch verstörender

Zack Snyder will einen Fantasy-Flop aus seiner Filmografie neu auflegen. Der Director's Cut soll das ursprüngliche Ende enthalten.

Zack Snyder plant neue Sucker Punch-Version mit verstörend-schönem Ende

Zack Snyder gilt vielen als einer der talentiertesten Regisseure unserer Zeit. Vor dem ein oder anderen Flop rettete ihn das nicht. Vor 12 Jahren ging sein düsteres Fantasy-Spektakel Sucker Punch an den Kinokassen baden, laut 3D Juegos handelt es sich um seinen zweitschlechtesten Film in der IMDb.

Sucker Punch dreht sich um eine Gruppe junger Frauen, die einer grausamen Psychiatrie durch die Fantasiewelten in ihren Köpfen beizukommen versuchen. Das Ende der Kinofassung ist zwiegespalten: Hauptfigur Babydoll (Emily Browning) erleidet eine Lobotomie, aber ihre Leidensgenossinnen entkommen.

Gegenüber Letterboxd erklärte Snyder, dass er für einen geplanten Director's Cut das ursprüngliche Ende verwenden wolle:

Nachdem Babydoll die Lobotomie bekommen hat, richtet ein Polizist die Taschenlampe auf sie. Daraufhin fällt die Umgebung in sich zusammen, sie steht auf und singt ein Lied auf einer Bühne, mit dem Text "Kind, ab jetzt wird es leichter".

Dabei werde sie von allen in der Handlung verstorbenen Figuren begleitet. Baby Doll habe zwar die Lobotomie erlitten, stecke aber in der Endlosschleife ihres euphorischen Sieges fest, so Snyder: "[Das Ende] ist gleichzeitig optimistisch und nicht optimistisch." Laut dem Regisseur wurde das ursprüngliche Ende Testzuschauer:innen vorgeführt und sorgte für negative Reaktionen, daher entschied man sich dagegen.

Wann kommt Zack Snyders Director's Cut von Sucker Punch?

Wann genau der Director's Cut von Sucker Punch erscheinen soll, kann Snyder allerdings nicht beantworten. Der Regisseur hat einen berüchtigt vollen Zeitplan und ist gegenwärtig beispielsweise mit dem Rebel Moon-Projekt für Netflix beschäftigt.

