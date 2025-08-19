ZDF-Fernsehgarten: Bodyguards wollen Frau wegzerren, doch Andrea Kiewel geht dazwischen

Beim ZDF-Fernsehgarten kommt es jeden Sonntag zu ausgelassener Unterhaltung mit Andrea Kiewel. Doch dieses Mal blieb es nicht nur bei Alkoholexzessen, die Sicherheitskräfte mussten sogar eingreifen.

Am Sonntag, den 17. August stand der ZDF-Fernsehgarten unter dem Motto "Miami Nights". Sommerliche Atmosphäre, schicke Autos und exotische Musik standen auf dem Rahmenprogramm. Doch Moderatorin Andrea Kiewel musste sich auch unvorhergesehenen Ereignissen stellen.



ZDF-Fernsehgarten: Bei Selfie-Frage stürmen Bodyguards auf sie zu

Bei einem Song-Ratespiel ging Kiewel ins Publikum und suchte freiwillige Kandidat:innen, die für die richtige Antwort ein Plüschtier als Gewinn absahnen konnten. Dabei traute sich die Moderatorin bis an den Rand des Geländes, wo plötzlich eine Frau auf sie zukam.



Die Frau fragte ganz unschuldig nach einem Foto, doch da griffen die Bodyguards schon ein und wollten die Frau wegzerren. Kiewel ging sofort dazwischen und rief: "Alles gut, Männer! Das sind doch nur Fotos". Die Moderatorin machte schließlich ein Selfie mit der Frau und löste den abrupten Konflikt friedlich.

Alkoholisierte Fans machten Kiewel zu schaffen

Doch das war nicht Kiewels letztes unvorhergesehenes Ereignis im ZDF-Fernsehgarten an diesem Tag. Als Vorbereitung auf ein Football-Spiel musste sie sich an den Rand des Spielfelds positionieren und sich dabei stark alkoholisierten Fans stellen. Diesmal war Kiewel jedoch nicht so besonnen wie bei der Frau, die zuvor nach einem Foto gefragt hatte. Sie ging ein paar Schritte weg und entgegnete den Fans:



Freunde…Erstens habt ihr mich schon mit Bier bekleckert…oder war’s ne Weißweinschorle?

Die alkoholisierten Fans des ZDF-Fernsehgartens waren schon öfter Thema in der Presse. So beschwerten sich Anwohner in Mainz über laute und alkoholisierte Touristen. Die Situation wurde sogar mit Mallorca verglichen. Das ZDF sieht die Situation jedoch gelassen und keinen Handlungsbedarf.



Wie ihr den ZDF-Fernsehgarten schauen könnt

Der ZDF-Fernsehgarten läuft jeden Sonntag um 12:00 Uhr im ZDF. Wer eine Ausgabe verpasst haben sollte, kann sie in der ZDF-Mediathek nachholen.

