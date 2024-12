ZDF-Premiere: Horst Lichter feiert an Heiligabend große Bares für Rares-Weihnachtsshow mit diesen Stars

An Heiligabend wird es besinnlich: Die Bares für Rares-Stars feiern einen gemütlichen Weihnachtsabend im ZDF. Horst Lichter hat einige bekannte Gäste eingeladen.

Das ZDF überrascht an Heiligabend mit einer ungewöhnlichen Show: Der Bares für Rares-Weihnachtsabend - mit Horst Lichter und Freunden soll für besinnliche Festtagsstimmung sorgen. Worauf Fans sich freuen können und welche Gäste hereinschneien, erfahrt ihr hier.

Premiere zu Weihnachten: Horst Lichter lädt zum besinnlichen Abend im TV

Bares für Rares ist eine extrem beliebte Nachmittagsshow, bei der sich alles um den Verkauf von Antiquitäten, Kunstschätzen und Schmuck dreht. Die Show ist inzwischen sogar so beliebt, dass ihr jetzt zu Weihnachten eine ganz besondere Ehre zuteilwird: An Heiligabend wird es zur besten Sendezeit eine Bares für Rares-Weihnachtsshow im wunderschönen Ambiente von Schloss Drachenburg geben.

Horst Lichter lädt beliebte Stars der Show ein und gibt herzerwärmende Anekdoten zum Besten. Neben festlichen Weihnachtsliedern soll es auch einen Rückblick auf die Highlights des Bares für Rares-Jahres 2024 geben.

Bares für Rares-Weihnachtsshow: Diese Promi-Gäste sind dabei

Natürlich dürfen auch die beliebten Bares für Rares-Stars nicht fehlen. Auf diese Gäste können sich Fans freuen:

Wendela Horz: Die beliebte Schmuckexpertin ist immer zum Scherzen aufgelegt. Mit Horst Lichter schäkert sie besonders gerne.

Fabian Kahl: Der Jungspund ist ein echtes Bares für Rares-Original. Kaum zu glauben, aber wahr: Kahl besitzt mit 33 Jahren sogar ein eigenes Schloss.

Dr. Elisabeth Nüdling: Die Schmuckhändlerin bezaubert bei Bares für Rares mit Fachwissen und ihrem strahlenden Lächeln.

Waldi Lehnertz: Der Händler ist neben Horst Lichter der beliebteste Star bei Bares für Rares. Hier passierte ihm ein lustiges Missgeschick, als er aus Versehen ein Kunstwerk zerstörte.

Dr. Bianca Berding: Die Ägyptologin ist eine echte Koryphäe auf ihrem Gebiet. Hier entdeckt sie einen Kunstschatz, der für 170 Jahre verschollen war.

Sven Deutschmanek: Der beliebte Experte kommt mit Lederjacke und flotten Sprüchen besonders lässig daher. (Hier könnt ihr mehr über alle Expert:innen nachlesen.)

So kannst du die große Weihnachtsshow von Bares für Rares anschauen

Die Weihnachtsshow von Bares für Rares läuft zur allerbesten Sendezeit: An Heiligabend (24.Dezember) läuft die Show um 20:15 Uhr im ZDF. Wer lieber online streamt, muss nicht so lange warten. Um 18 Uhr ist die Show bereits in der ZDF-Mediathek verfügbar.