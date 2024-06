"Ziemlich perfekt": Steven Spielberg enthüllt, welchen seiner eigenen Filme er sich selbst noch ansieht

Steven Spielberg hat zahlreiche zeitlose Klassiker gedreht. Tatsächlich gibt es aber nur ein paar seiner Filme, die sich der Regisseur selbst immer wieder anschauen kann.

Welcher ist der beste Film von Steven Spielberg? Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil sich in der Filmografie des Regisseurs etliche Meisterwerke tummeln, vom Dino-Epos Jurassic Park, über den Abenteuer-Klassiker Jäger des verlorenen Schatzes bis zum nervenaufreibenden Tier-Horror in Der weiße Hai.

Umso überraschender ist es, dass Spielberg selten zu seinen eigenen Filmen zurückkehrt. Tatsächlich steht er seinem Schaffen überaus kritisch gegenüber, wie er vor einem Jahr gegenüber Stephen Colbert in einem Interview für The Late Show verraten hat. Tatsächlich gibt es nur "fünf bis sechs" Filme, zu denen Spielberg regelmäßig zurückkehrt.

E.T. ist einer der wenigen seiner Filme, die sich Steven Spielberg immer wieder anschauen kann

Alle Filme auf dieser Liste hat Spielberg leider nicht enthüllt. Einen hebt er im Gespräch mit Colbert dafür besonders hervor: E.T. – Der Außerirdische. Der Science-Fiction-Film erzählt von einem kleinen Alien, das aus Versehen von seiner Spezies auf der Erde vergessen wird und sich daraufhin mit dem ebenso einsamen Jungen Elliot anfreundet.

Universal E.T. – Der Außerirdische

Seit 1982 begeistert die berührende Mischung aus Science-Fiction- und Coming-of-Age-Geschichte, eingebettet in einer amerikanische Vorstadtidylle. "Es ist einer der wenigen meiner Filme, zu denen ich zurückkehren und sie mir nochmal anschauen kann. Für die meiste Zeit ist E.T. ein ziemlich perfekter Film", so Spielberg.

Eine Sache veränderte der Regisseur dennoch zum 20-jährigen Jubiläums des Films. Spielberg tauschte die Waffen in E.T. gegen Fungeräte aus. Rückblickend bereut er diese Entscheidung jedoch, wie er 2023 der Times erklärte.

Das war ein Fehler. Ich hätte das nie tun sollen. E.T. ist ein Produkt seiner Zeit. Kein Film sollte auf der Grundlage unserer heutigen Sichtweisen überarbeitet werden, weder freiwillig noch gezwungenermaßen.

