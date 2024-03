"Ich schämte mich": Nathan Fillion dachte unschöne Dinge über seinen The Rookie-Bruder und lag komplett falsch

Als Nathan Fillion seinen späteren The Rookie-Bruder zum ersten Mal traf, war er extrem skeptisch. Heute geht er dafür hart mit sich ins Gericht.

In mittlerweile knapp sechs Staffeln von Nathan Fillions Krimiserie The Rookie haben wir auch ein paar Details über das Privatleben des späten Polizei-Anfängers John Nolan erfahren. Das reicht von seinen diversen Ex-Freundinnen bis hin zu seiner engeren Familie. John hat nämlich einen Halbbruder, den er (und wir) zum ersten Mal in der 2. Staffel kennenlernen: Pete Nolan.

Pete Nolan-Darsteller Pete Davidson wurde auf persönliche Einladung von Nathan Fillion hin zum Teil der The Rookie-Familie. Dabei war Fillions erster Eindruck von Davidson gar nicht gut.

Nathan Fillion hatte Vorurteile gegenüber seinem späteren The Rookie-Co-Star

Falls ihr ihn nicht kennt: Pete Davidson ist ein amerikanischer Comedian, der in den letzten Jahren durch sein Privatleben wiederholt in den Klatschspalten landete. Beziehungen zu Ariana Grande und Kate Beckinsale bilden nur die Spitze des Gossip-Eisbergs.

Ob das der Grund für Fillions Bedenken war, wissen wir nicht. Doch etwa zum Zeitpunkt dieser Beziehungen begannen die Dreharbeiten für The Suicide Squad von James Gunn. Dabei fand ein folgenreiches Treffen für The Rookie-Fans statt. Nathan Fillion und Pete Davidson spielen nämlich beide Mitglieder des ersten Suicide Squad-Teams, das am Anfang des Films eine verhängnisvolle Landungsmission durchführt.

Fillion hatte vor der Bekanntschaft mit Davidson offensichtlich ein paar Vorteile im Kopf. Gegenüber dem Hollywood Reporter erklärte er im Februar:

Als ich ihn das erste Mal traf, dachte ich: 'Er und ich werden wahrscheinlich nicht die besten Kumpel'.

Doch Fillion wurde schnell eines Besseren belehrt:

Und innerhalb von vier Minuten war es mir peinlich und ich schämte mich, weil ich ein Buch nach seinem Umschlag beurteilt hatte. Er ist ein unglaublich netter Mann.

ABC Pete Davidson (links) in The Rookie

Mehr zu The Rookie:

So war es dann auch Fillion, der dafür sorgte, dass Davidson Teil der The Rookie-Familie wurde – mit einer Figur, die seinen Vornamen trägt: Pete. Fillion dazu:

Innerhalb von zwei oder drei Tagen lud ich ihn ein, eine Folge zu drehen, und er nahm dankend an. Er ist äußerst talentiert und bringt immer eine realistische Note in die Figur ein. Es war ein Vergnügen zu sehen, was dieser unwahrscheinliche Freund von mir mit der Rolle des unwahrscheinlichen Halbbruders und Freundes meiner Figur anfangen kann.

Ob und wann wir Pete in The Rookie wiedersehen werden, ist nicht bekannt. Falls ihr die Folgen des viel beschäftigten Comedians und Schauspielers nachholen wollt, könnt ihr das tun. Es handelt sich um:

Staffel 2, Folge 13

Staffel 4, Folge 5

Staffel 4, Folge 22

Bei Netflix und Amazon Prime streamen die ersten 4 Staffeln, bei WOW gibt es die komplette Serie. Wer die Serie erst kennenlernen will, kann 3 Staffeln gratis in der ZDF-Mediathek schauen.

So kannst du The Rookie Staffel 6 schauen

Die neuen Folgen der 6. Staffel von The Rookie kommen erstmal in der englischen Originalfassung immer mittwochs zum Streaming-Dienst WOW. Im März folgen deutsche Untertitel und im Mai die deutsche Synchronisation: