Zombie-Spektakel bei Netflix: Ratet mal, von wem dieser Film ist (deutlicher geht's nicht)

Netflix präsentiert mit Mai mit Army of the Dead einen seiner größten Filme des Jahres. Von welchem Regisseur der Zombiefilm stammt, vermittelt das neue Poster mit Nachdruck.

Army of the Dead gehört zu den größten Filmen, die Netflix dieses Jahr veröffentlicht. Der Zombie-Blockbuster soll den Grundstein für ein ganzes Franchise legen, in dem sogar Matthias Schweighöfers sein eigenes Spin-off erhält. Nun wurde ein neues Poster zu Army of the Dead veröffentlicht, das zwei wichtige Dinge verrät:



Den Netflix-Start von Army of the Dead

Das kreative Mastermind hinter dem Film

Zombie-Horror Army of the Dead im Mai auf Netflix

Dass Army of the Dead noch dieses Jahr auf Netflix seine Premiere feiert, war bereits bekannt. Jetzt haben wir ein konkretes Datum: Am 21. Mai 2021 beginnt der spektakulärste Heist in der Geschichte des Zombiefilms. Das Poster zeigt uns die gewaltige Tür des Tresors, der im Verlauf des Films ausgeraubt werden soll.

© Netflix Army of the Dead

Für viele, die die Produktion von Army of the Dead aufmerksam verfolgt haben, dürfte die zweite Offenbarung wenig überraschend kommen. Das neue Poster geht trotzdem auf Nummer sicher, damit wirklich jeder weiß, von wem dieser Film stammt: Zack Snyder. Gleich vier Nennungen erhält der Regisseur und Drehbuchautor.

A Zack Snyder Film

Story by Zack Snyder

Screenplay bei Zack Snyder (geteilter Credit mit Shay Hatten und Joby Harold)

Directed by Zack Snyder

Abseits seiner Co-Autoren wird kein einziges Mitglied des - durchaus namhaften - Casts genannt. Der Star des Films ist somit weder Hauptdarsteller Dave Bautista noch der Zombie-Heist in Las Vegas, sondern der kreative Kopf hinter dem Projekt. Netflix setzt ganz auf die Zugkraft des Namens Zack Snyder.

Zack Snyder: Zwischen DC-Abschied und Netflix-Neustart

Aufgrund des Snyder-Cuts von Justice League ist der Filmemacher in aller Munde. Am 18. März 2021 erscheint Zack Snyder's Justice League weltweit als Stream. Zwei Monate später folgt Army of the Dead auf Netflix. Dieses Jahr dürfte somit ein extrem spannendes und prägendes für Zack Snyder werden.

Hier könnt ihr den neuen Trailer zum Snyder-Cut schauen:

Zack Snyder's Justice League - Official Trailer (English) HD

Auf der einen Seite kehrt er mit seiner Version von Justice League zu dem Franchise zurück, das er zuvor maßgeblich mit Man of Steel und Batman v Superman: Dawn of Justice geprägt hat. Auf der anderen Seite startet er mit Army of the Dead bei Netflix sein nächstes großes Film- und Serienuniversum.

Zwei Ableger sind bereits bestätigt. Neben dem bereits erwähnten Spin-off um Matthias Schweigshöfers Figur Ludwig Dieter erwartet uns in Zukunft auch eine Anime-Serie auf Netflix. Am Donnerstag trifft der Teaser-Trailer zu Army of the Dead ein und gewährt einen ersten Einblick in Zack Snyders Zombie-Apokalypse.

Freut ihr euch auf Zack Snyders Army of the Dead?