Zombie-Inferno bei Netflix: Erster Trailer entfesselt Zack Snyder-Action - und sieht total episch aus

Der erste Trailer zum neuen Zack Snyder-Film für Netflix ist da. Army of the Dead bietet Zombies in Las Vegas - und der Stil des Regisseurs ist nicht zu übersehen.

Neben dem heiß erwarteten Snyder-Cut von Justice League bekommen Fans des Regisseurs dieses Jahr gleich noch ein zweites Highlight geboten. Für Netflix hat Zack Snyder den Zombiefilm Army of the Dead gedreht, der ein ganzes Franchise für den Streamingdienst aufbaut.

Zu dem Film ist jetzt ein erster Trailer erschienen. Wer sich nach dem Netflix-Poster zu Army of the Dead noch nicht sicher war, dass hier ein Blockbuster von Zack Snyder vor der Tür steht, wird spätestens von dem wuchtigen Ersteindruck eines Besseren belehrt.

Army of the Dead sieht jetzt schon nach Zack Snyder pur aus

Das erste Video zu dem Netflix-Film ist nur knapp über eine Minute lang. Trotzdem wird darin schon alles aufgefahren, was sich Snyder-Fans von dem Zombie-Actioner erwarten dürfen.

Schaut hier den ersten deutschen Trailer zu Zack Snyders Army of the Dead!

Army of the Dead - Teaser Trailer (Deutsch) HD

In Army of the Dead wurde eine neue Pest aus Nevadas geheimer Militärbasis Area 51 befreit. Die US-Regierung hat es geschafft, den Ausbruch einzudämmen, indem sie eine Mauer um ein von Zombies überranntes Las Vegas gebaut hat.

Da sich in allen Casinos aber noch so viel Geld befindet, will ein Team aus Söldner*innen mitten im Horror-Chaos groß abkassieren. Zum Cast gehören unter anderem Dave Bautista, Matthias Schweighöfer, Tig Notaro, Ella Purnell und Ana de la Reguera.

Army of the Dead führt Zack Snyder zu seinen Wurzeln zurück

Für mich als großer Fan des Regisseurs hat die Nachricht, dass Zack Snyder wieder einen Zombiefilm dreht, direkt pure Vorfreude ausgelöst. Schon mit seinem Spielfilmdebüt Dawn of the Dead, ein Remake des Klassikers von George A. Romero, hat er gezeigt, dass er Horror und getriebene Energie im wüsten Videoclip-Style furios verbinden kann.

Army of the Dead erinnert jetzt wieder an genau an diesen Stil, wobei alles noch bombastischer und spektakulärer aussieht. Gerade die Einstellung der Zombiemassen im postapokalyptischen Las Vegas und ein Matthias Schweighöfer mit Baseballschläger lassen mich jetzt schon ungeduldig auf den 21. Mai 2021 warten. Dann kommt Army of the Dead zu Netflix.

Wie findet ihr den ersten Trailer zu Zack Snyders Army of the Dead?