Steven Spielberg liebt den besten Zombie-Horror des Jahres und der Macher ist überglücklich

Eine HBO-Serie hat zu Beginn des Jahres unzählige Horror-Fans in ihren Bann gezogen. Auch Steven Spielberg war von ihr gefesselt, insbesondere von einer einzigartigen Folge.

Videospiel-Umsetzungen können wirklich funktionieren, das war mit The Last of Us klar. Die Serienumsetzung des gleichnamigen Horror-Spiels lebte von ihren lebhaften, mit viel Liebe erzählten Figuren und gilt als eine der besten Serien des Jahres. Selbst Regie-Legende Steven Spielberg (E.T.). war begeistert.

Steven Spielberg feierte Horror-Folge in einer E-Mail an die The Last of Us-Macher

Wie The Last of Us-Produzent Craig Mazin im Gespräch mit dem Hollywood Reporter enthüllt, habe er von Spielberg eine E-Mail voller Lobeshymnen erhalten:

Ihm gefiel die gesamte Show, aber besonders Episode 3. Es war so toll. Ich teilte [die Mail] mit allen, die an der Serie gearbeitet hatten.

The Last of Us dreht sich in erster Linie um die Reise des ruppigen Joel (Pedro Pascal) und seines jungen Schützlings Ellie (Bella Ramsey), die in der postapokalyptischen Welt nach einer mörderischen Epidemie zu überleben versuchen. Aber Folge 3 ist eine Art Exkurs.

Die Episode handelt nämlich fast ausschließlich von dem ungewöhnlichen Pärchen Bill (Nick Offerman) und Frank (Murray Bartlett), die sich kurz inmitten der mörderischen Zombie-Welt kennen und lieben lernen. Über Jahre hinweg wird ihre Beziehung begleitet, die der ständigen tödlichen Bedrohung mutig die eigene Liebe entgegenhält. Spätestens beim extrem emotionalen Ende kamen vielen The Last of Us-Fans die Tränen.

HBO Murray Bartlett und Nick Offerman in The Last of Us

Ob auch Steven Spielberg weinen musste, ist nicht bekannt. Die Resonanz des Meister-Regisseurs und unzähliger Fans wird Mazin und Mitproduzent Neil Druckmann hoffentlich bestärken, künftig ähnlich bewegende Momente in die Serie einzubauen.

