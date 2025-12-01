Zoomania 2: Das sind die deutschen Synchronstimmen von Judy, Nick und Co.

Aktuell könnt ihr euch mit Zoomania 2 die Fortsetzung zu Disneys animiertem Tier-Blockbuster im Kino ansehen. Aber wisst ihr auch, wen ihr in der deutschen Version zu hören bekommt?

Es ist schon neun Jahre her, dass mit Zoomania ein Streifen in die Kinos kam, der Disney einen weiteren Oscar für den besten Animationsfilm bescherte. Nun ist seit dem 26. November dieses Jahres die Fortsetzung Zoomania 2 zu sehen, in der es ein Wiedersehen mit Hasenpolizistin Judy Hopps und ihrem gerissenen Fuchspartner Nick Wilde gibt. Und erneut lässt die Gesellschaftsfabel die Kinokassen mächtig klingeln.

In der englischen Originalversion (die übrigens Zootopia heißt) werden die beiden Hauptfiguren Judy Hopps und Nick P. Wilde von Ginnifer Goodwin und Jason Bateman vertont. Aber wie ist der deutsche Stimmen-Cast aufgestellt? Hier gibt es die Antwort darauf.

Die wichtigsten Figuren aus Zoomania 2 und ihre deutschen Synchronstimmen

Judy Hopps - Josefine Preuß kehrt als Stimme der Häsin in Uniform zurück, die diesmal einen Reptilien betreffenden Fall untersucht.

- Josefine Preuß kehrt als Stimme der Häsin in Uniform zurück, die diesmal einen Reptilien betreffenden Fall untersucht. Nick P. Wilde - Florian Halm ist ebenfalls als ehemaliger Trickbetrüger zurück, der mittlerweile die Seiten gewechselt hat und mit Judy auf Streife geht.

- Florian Halm ist ebenfalls als ehemaliger Trickbetrüger zurück, der mittlerweile die Seiten gewechselt hat und mit Judy auf Streife geht. Gary De'Snake - Rick Kavanian aus dem Bully-Dunstkreis spricht den verdächtigen Schlangenmann, der im Original von Ke Huy Quan vertont wird.

- Rick Kavanian aus dem Bully-Dunstkreis spricht den verdächtigen Schlangenmann, der im Original von Ke Huy Quan vertont wird. Nibbles - Kathrin Gaube leiht ihre Stimme der Bieber-Verschwörungstheoretikerin.

- Kathrin Gaube leiht ihre Stimme der Bieber-Verschwörungstheoretikerin. Pawbert Lynxley - Dennis Herrmann spricht Judys neuen Bekannten, den kanadischen Luchs, in der deutschen Fassung.



- Dennis Herrmann spricht Judys neuen Bekannten, den kanadischen Luchs, in der deutschen Fassung. Chief Bogo - Oliver Stritzel kehrt als Polizeichef zurück.



- Oliver Stritzel kehrt als Polizeichef zurück. Bürgermeister Winddancer - Torben Liebrecht ist der Bürgermeister-Hengst.



- Torben Liebrecht ist der Bürgermeister-Hengst. Dawn Bellwether - Britta Steffenhagen kehrt als ehemalige Bürgermeisterin zurück, die (Spoiler!) mittlerweile im Knast sitzt.

Judy-Stimme Josefine Preuß und Gary-Vertoner Rick Kavanian hatten wir übrigens neulich erst im Moviepilot-Interview zu Gast, wo sie unter anderem über ihre liebsten Disney-Filme und ihre Hoffnungen für Zoomania 3 sprachen.

Hier die deutschen Zoomania-Stimmen im Filmtrailer:

Zoomania - Trailer 2 (Deutsch) HD

Streamen kann man nicht nur den ersten Zoomania-Film

Wer jetzt noch mal Lust auf den ersten Zoomania-Streifen bekommen hat, findet diesen natürlich bei Disney+ im Streaming-Abo. Dort liegt auch die dazugehörige Anthologieserie Zoomania+ vor. Die erzählt in sechs Episoden verschiedene Geschichten aus der tierischen Metropole, die sich während der Zeit des ersten Films abspielen.