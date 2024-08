Tarantino plante vor 30 Jahren einen Thriller mit Brad Pitt als verstörendem Psychopathen – er war so brutal, dass der Film scheiterte

The Killer Inside Me zählt zu den vielen nie realisierten Projekten von Meisterregisseur Quentin Tarantino. Der Film scheiterte noch vor dem ersten Drehtag an der Gewalt der Story.

Mitte der 1990er Jahre avancierte Quentin Tarantino zu einem der wohl gefragtesten Regisseure seiner Zeit. Nach dem riesigen Erfolg von Pulp Fiction hatte der Filmemacher plötzlich ein umfangreicheres Budget zur Verfügung und fasste die Verfilmung eines Romans ins Auge, der schon seit Jahrzehnten für Aufschreie sorgte. Auch wenn Tarantino zwischenzeitlich ein fertiges Drehbuch und eine hochkarätige Besetzung verbuchen konnte, musste er bei The Killer Inside Me am Ende das Handtuch werfen.

Quentin Tarantino wollte The Killer Inside Me mit Brad Pitt und Uma Thurman verfilmen

Der Roman The Killer Inside Me von Jim Thompson * sorgte bereits 1952 für Furore, als er die Bücherregale in den USA erreichte. Wie Den of Geek berichtet, war Tarantino großer Fan der Werke des Autors und inkludierte bereits in From Dusk Till Dawn eine Hommage an Thompsons Roman The Getaway.

Sony Pictures Brad Pitt in Once Upon a Time ... in Hollywood

Für The Killer Inside Me hatte er schließlich umfangreichere Pläne und castete unter anderem Brad Pitt, Juliette Lewis und Uma Thurman. Nach dem Terroranschlag vom 11. September 2001 scheuten sich die Filmstudios in Hollywood laut Times jedoch davor, ein Drehbuch dieser Brutalität umzusetzen. Also ließ Tarantino das Projekt fallen und wandte sich anderen Filmen zu.

Der Thriller handelt von dem texanischen Deputy Sherriff Lou Ford, der sich in die Prostituierte Joyce verliebt und mit dieser eine sadomasochistische Beziehung eingeht. Als die beiden einen Neuanfang in einer anderen Stadt wagen, kommt Fords wahres Gesicht als psychopathischer Mörder ans Licht.

The Killer Inside Me wurde 2010 doch noch verfilmt ‒ aber nicht von Tarantino

Ein knappes Jahrzehnt später wurde der Roman von Regisseur Michael Winterbottom aufgegriffen und mit Casey Affleck, Kate Hudson und Jessica Alba in den Hauptrollen realisiert. The Killer Inside Me lief 2010 auf dem Sundance Film Festival sowie der Berlinale und sorgte dort für den erwarteten Aufschrei. So standen besonders die Gewaltdarstellungen gegen Frauen in der Kritik.

Schaut hier den Trailer zu The Killer Inside Me:

The Killer Inside Me - Trailer (Deutsch) HD

Bei Rotten Tomatoes hält der Thriller einen Publikums-Score von 40 Prozent gegen eine Presse-Wertung von 56 Prozent. Die Moviepilot-Community bewertet den Film mit nur wenig gnädigeren 5,9/10 Punkten.

The Killer Inside Me ist aktuell bei keinem Streaming-Anbieter im Abo verfügbar. Allerdings findet sich der Film zum Kaufen oder Leihen bei Magenta TV, Amazon, Apple TV und Google Play.

