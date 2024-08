"Zu gefährlich": Opdenhövel erklärt, warum Schlag den Star unterbrochen werden musste

Bei Schlag den Star treten diesmal Vanessa Mai und Amira Aly gegeneinander an. Dabei zeigt Pochers Ex ihr Können und gewinnt die Show.

Am Samstagabend kam es bei Schlag den Star zum Starduell zwischen Sängerin Vanessa Mai und Unternehmerin Amira Aly. Amira trat zum ersten Mal unter ihrem Mädchennamen auf und löste sich damit ganz von ihrem Ex-Mann Oliver Pocher. Die Show stand unter keinem guten Stern - und auch die Gewinnern konnte mit ihrem Auftritt nicht gerade punkten.



Gewitter bei Schlag den Star: Spiele mussten nach hinten verschoben werden

Während bei Schlag den Star das Duell der beiden Stars auf Hochtouren lief, zog draußen ein heftiges Gewitter auf. Moderator Matthias Opdenhövel wollte eigentlich zum nächsten Spiel übergehen, entschied sich aber dagegen: “Es ist zu gefährlich. Die Spiele schieben wir ein bisschen.” Die Spiele vier und fünf, die eigentlich im Freien stattfinden sollten, mussten verschoben werden.

Mit dem letzten Spiel “Flaschen aufstellen” konnte Amira Aly die Show für sich entscheiden und 100.000 Euro gewinnen.



"Finde ich nicht gut": Fans sind von Amira Aly enttäuscht

Die Zuschauer:innen waren von der Sendung nicht überzeugt. Vor allem für Amira Aly hagelte es Kritik. Ein User auf Instagram meinte: “Die Amira gehört nicht da hin echt ich mag die garnicht.” Während ein anderer Instagram-User schadenfroh über ihre Namensänderung schrieb: “Mit diesem Namen wird sie zum Glück wieder in die ewigen Weiten verschwinden.”

Doch es gibt auch Fans, die Amira Aly verteidigen:

Ollis Fans sind Ü40 haten hier eine 30-jährige Frau nur, weil ein Giftzwerg nicht damit leben kann, weil seine Frau ihn verlassen hat.

Die meisten Zuschauer:innen beschwerten sich jedoch darüber, dass nicht berichtet wurde, an wen die 100.000 Euro gespendet wurden. Die Fans vermuteten daher, dass der Gewinn nicht gespendet wurde, wie ein Instagram-Nutzer schrieb:



“Ich wusste bisher nicht, dass Promis oder Möchtegernpromis das erspielte Geld behalten dürfen. Finde ich nicht gut.”

Wann läuft Schlag den Star?

Schlag den Star wird in unregelmäßigen Abständen auf ProSieben ausgestrahlt. Die nächste Ausgabe steht bereits fest: Am 12. Oktober tritt Max Giesinger gegen Daniel Donskoy an. Die letzte Folge vom Samstag kann auf Joyn kostenlos nachgeschaut werden.