Zwei Meisterwerke auf Netflix: Alle 32 neuen Filme und Serien der Woche

Pünktlich zum Wochenende haben wir das Netflix-Programm durchforstet. Was ist neu? Und was ist empfehlenswert? Hier findet ihr unseren Streaming-Tipps.

Netflix hat in den vergangenen Tagen sein Programm mit neuen Filmen und Serien aufgestockt. Doch was davon ist wirklich sehenswert? Wir haben ein paar Tipps aus den Neuzugängen herausgefiltert. Den Anfang macht die Eigenproduktion Dash & Lily.

Neu auf Netflix: Die weihnachtliche Romcom Dash & Lily

Basierend auf dem Roman Dash & Lily's Book of Dares by David Levithan hat Joe Tracz eine feine Serie geschaffen, die in acht Episoden eine süße Liebesgeschichte erzählt. Dash und Lily haben sich allerdings noch nie gesehen. Stattdessen kommunizieren die über ein Notizbuch, das sie an verschiedenen Orten in New York verstecken.



Dash & Lilly - S01 Trailer (Deutsch) HD

The Crown Staffel 4 bringt die Royals auf Netflix zurück

Die 4. Staffel von The Crown feiert am Sonntag auf Netflix ihre Premiere. Besonders gespannt sind wir auf die Ankunft von Prinzessin Diana (Emma Corrin) und Margaret Thatcher (Gillian Anderson). Olivia Colman, Tobias Menzies und Helena Bonham Carter kehren als Queen Elisabeth II., Prinz Philip und Prinzessin Princess Margaret zurück.

Zwei Meisterwerke: Titanic und Der Schmale Grat

Mit Titanic und Der schmale Grat haben es zwei absolute Meisterwerke auf Netflix geschafft. Auf der einen Seite ist da James Camerons gigantischer Liebes-/Katastrophenfilm mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet, auf der anderen Seite der emotional nicht weniger mitreißende Kriegsfilm von Terrence Malick.

Neue Filme bei Netflix diese Woche

Jingle Jangle Journey: Abenteuerliche Weihnachten

Ask Tesadüfleri Sever 2

Ludo

Was wir wollten

Axolotl Overkill

Replicas

Black Swan

Titanic

The Counselor

Master & Commander - Bis ans Ende der Welt

Der schmale Grat

Du hast das Leben noch vor Dir



Romy

Dresden

Zwei Tage Hoffnung

Neue Serien bei Netflix diese Woche

Bir Baskadir - Acht Menschen in Istanbul, Staffel 1

Aunty Donna's Big Ol' House of Fun, Staffel 1

Dr. Romantic, Staffel 1-2

Mü-Mo das Müllmobil, Staffel 1

Undercover, Staffel 2

Unsere wunderbaren Jahre, Staffel 1

Doctor Stranger, Staffel 1

Dash & Lily, Staffel 1

Verhandlung Nr. 4, Staffel 1

Bleach, Staffel 1-3

Graceful Friends, Staffel 1

The Nokdu Flower, Staffel 1

A Queen Is Born, Staffel 1

Der Befreier, Staffel 1

Bad Banks, Staffel 2

Die Schergen des Midas, Staffel 1

The Crown, Staffel 4 (ab 15. November 2021)

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende noch Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Netflix angekündigt wurden.

Was schaut ihr am Wochenende auf Netflix?