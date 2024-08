1,33 Milliarden Minuten: The Boys Staffel 4 bricht Streaming-Rekord und übertrifft selbst die Amazon-Hits Reacher und Herr der Ringe

Die 4. Staffel von Amazons Superhelden-Satire hat zum Finale Streaming-Rekorde gebrochen und übertrifft damit selbst Reacher und die Herr der Ringe-Serie.

Seit dem 18. Juli 2024 ist die 4. Staffel von Amazons Superhelden-Satire The Boys bei Prime Video komplett und hinterlässt Fans mit einem gewaltigen Cliffhanger und zahlreichen offenen Fragen, die die Wartezeit auf das Serienende mit Staffel 5 schon jetzt zur Qual werden lassen. Wie jetzt bekannt wurde, konnte The Boys zum Staffel 4-Finale einige überraschende Streaming-Rekorde einfahren.

The Boys Staffel 4 war zum Finale die Nummer 1 der meisgeschauten Streaming-Serien

Wie TVLine berichtet, konnte The Boys zum Finale der 4. Staffel erstmals in der Geschichte der Amazon-Serie auf Platz 1 der hart umkämpften Streaming-Charts des Unternehmens Nielsen ergattert. Die Superhelden-Satire bricht damit gleich 4 Rekorde auf einmal und übertrifft in 2 Punkten sogar alle bisherigen Serien-Hits von Prime Video:

Amazon Homelander bricht Rekorde

Rekord 1 : Platz 1 der Overall Streaming-Charts ist die persönliche Bestleistung für The Boys

: Platz 1 der Overall Streaming-Charts ist die persönliche Bestleistung für The Boys Rekord 2 : The Boys wurde in der Woche vom 15. Juli überragende 1,33 Milliarden Minuten geschaut – ein Rekord für die Serie selbst

: The Boys wurde in der Woche vom 15. Juli überragende 1,33 Milliarden Minuten geschaut – ein Rekord für die Serie selbst Rekord 3 : The Boys konnte bereits zum 8. Mal über eine Milliarde geschaute Minuten wöchentlich verzeichnen – das schaffte noch kein Amazon-Titel zuvor

: The Boys konnte bereits zum 8. Mal über eine Milliarde geschaute Minuten wöchentlich verzeichnen – das schaffte noch kein Amazon-Titel zuvor Rekord 4: The Boys belegt zum 20. Mal einen Platz die Streaming-Top-10 ein – öfter als jede andere Amazon-Serie

Nielsen Ratings oder auch Nielsen Media Research misst seit den 1950er Jahren die Einschaltquoten im US-Fernsehen. Die Messungen und Bestenlisten gehören seither zu den wichtigsten Indikatoren für Erfolge und Misserfolge von US-Serien. Seit vier Jahren veröffentlicht Nielsen auch wöchentliche Toplisten für Streaming-Serien.

Ein direkter Vergleich unter den Amazon-Serien stellt jedoch einige Hürden dar. Beispielsweise konnte der Action-Hit Reacher zum Start im Jahr 2022 in einer Woche gewaltige 1,84 Milliarden geschaute Minuten (via THR ) erzielen. Allerdings wurden in diesem Fall alle Folgen der Staffel auf einmal veröffentlicht. Aussagekräftiger sind da hingegen die Messungen für das gesamte Jahr.

Im vergangenen Jahr war Tom Clancy’s Jack Ryan mit insgesamt 12,8 Milliarden Minuten die meistgeschaute Amazon-Serie (via Variety ). Im Jahr 2022 ging dieser Platz laut Nielsen-Bericht an The Boys mit 10,6 Milliarden Minuten. Zum Vergleich: Netflix' Stranger Things brachte es im gleichen Jahr auf gigantische 52 Milliarden Minuten und Amazons Herr der Ringe-Serie wurde "nur" 9,4 Milliarden Minuten geschaut.

Wann und wie geht es im The Boys-Universum nach Staffel 4 bei Amazon weiter?

Bis wird erfahren, wie sich das The Boys-Serienfinale vom Ende der Comics unterscheiden wird, dauert es noch eine Weile. Die 5. Staffel wird voraussichtlich erst 2026 bei Prime Video aufschlagen. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten.

Schon im Laufe des nächsten Jahres kommt die 2. Staffel der Spin-off-Serie Gen V, die uns einen ersten Einblick in Homelanders neugestaltetes Amerika liefern wird. Zudem wurde kürzlich auch eine Prequel-Serie bestellt: Vough Rising erzählt eine blutige Supes-Geschichte mit Soldier Boy und Stormfront in den 50er Jahren. Auf dieses The Boys-Kapitel müssen wir aber noch etwas länger warten.