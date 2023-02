10 Jahre nach einem der besten Serien-Enden: Breaking Bad-Reunion von Bryan Cranston und Aaron Paul in neuem Super Bowl-Spot

Bryan Cranston und Aaron Paul kehren für einen Super Bowl-Spot als Walter White und Jesse Pinkman zurück. Schaut euch den Clip jetzt schon an.

Nach dem großen Breaking Bad-Finale im Jahr 2013 gab es für Fans von Walter White (Bryan Cranston) und Jesse Pinkman (Aaron Paul) bisher zweimal ein Wiedersehen mit den Stars. Beide waren zusammen kurz im Netflix-Sequel El Camino: Ein Breaking Bad-Film sowie im Serien-Finale des Spin-offs Better Call Saul zu sehen.

Jetzt kommt es für den Super Bowl 2023 nochmal zur Breaking Bad-Reunion. Den Clip mit den Stars in ihren Kult-Rollen könnt ihr euch jetzt schon anschauen.

Walter White und Jesse Pinkman machen Snack-Werbung für den Super Bowl 2023

Der Werbe-Spot stammt von der amerikanischen Firma Frito-Lay, die mit Cranston und Paul den Snack PopCorners zu bewerben. Den witzigen Spot könnt ihr euch jetzt schon hier anschauen:

Im Interview mit Entertainment Weekly über den Spot wurden die beiden zum Schluss natürlich noch gefragt, ob das jetzt der letzte gemeinsame Auftritt der Breaking Bad-Stars bleibt:

Der 3. April dieses Jahres, also nur noch zwei Monate entfernt, war der letzte Drehtag von Breaking Bad [vor 10 Jahren]. Und als wir alle als Gruppe da draußen mitten in der Wüste standen, redeten alle davon, was das für uns bedeutete. Wir dachten, das wäre das letzte Mal, dass wir diese Charaktere jemals gespielt haben.

Und dann hatten wir eine weitere Gelegenheit im El Camino-Film, und dann dachten wir: 'Oh! Es könnte also nicht die letzte sein.' Also haben wir aufgehört zu sagen: 'Das ist das letzte Mal, dass wir das jemals tun werden.' Wer weiß? Es könnte sein. Ich bin mir nicht sicher, aber... weißt du, wir überlassen es einfach dem Schicksal.

