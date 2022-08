Breaking Bad-Rückkehr bei Better Call Saul erfüllt alle Erwartungen: "Hab meinen Fernseher angeschrien"

Spoiler zur neuen Folge Better Call Saul: Bei Netflix könnt ihr jetzt die neue Folge Better Call Saul sehen, die den ultimativen Breaking Bad-Traum verwirklicht und Jesse und Walt zurückbringt. Wir haben die Reaktionen gesammelt.

Dieser Artikel spoilt die aktuelle Folge Better Call Saul: Das Breaking Bad-Universum hat seinen eigenen Spider-Man: No Way Home-Moment. Better Call Saul erzählt die Vorgeschichte von Breaking Bad durch die Perspektive des Anwalts Jimmy McGill (Bob Odenkirk). Aktuell läuft die 6. und letzte Staffel des Prequels bei Netflix.

Monatelang hatten Fans auf den Moment hingefiebert, in dem beide Serien aufeinandertreffen und das bis jetzt größte Crossover liefern. In der neuen Folge, die passenderweise "Breaking Bad" heißt, ist er endlich gekommen: Die "alten" Breaking Bad-Hauptfiguren Jesse (Aaron Paul) und Walt (Bryan Cranston) treten in Better Call Saul auf.

"Heute wurden alle Breaking Bad-Fans belohnt": Neue Better Call Saul-Folge begeistert

Die Fans könnten nicht glücklicher sein. Die 11. und damit vorvorletzte Folge Better Call Saul setzt einen wahren Tsunami aus Endorphinen frei und erinnert damit an das Nostalgie-Event Spider-Man: No Way Home, in dem die zwei alten Spider-Man-Darsteller Tobey Maguire und Andrew Garfield auf den neuen von Tom Holland trafen. Wir haben die besten und emotionalsten Reaktionen gesammelt.

Ich muss mir das nochmal ansehen, ich habe die ganze Zeit meinen Fernseher angeschrien.

Better Call Saul und Breaking Bad gehen elegant ineinander über

Die drei Masterminds Vince Gilligan, Thomas Schnauz und Peter Gould lieferten hier ein Glanzstück ab.

Die Fans sind so aus dem Häuschen, sie schreiben sogar in Capslock.

Auch die Twitter-Accounts der beiden Serien boten ein Crossover:

Und ja, mit der Reunion gehen natürlich so manche Kuriositäten einher. Die Altersschere zwischen den immer älter werdenden Better Call Saul-Darstellern und ihren jüngeren Breaking Bad-Figuren begleitet die Serie seit ihrem Beginn. Gestört hat sie aber nie. Auch jetzt nicht.

Wann kommt die neue Folge Better Call Saul zu Netflix?

Am 9. August, den kommenden Dienstag, erscheint Folge 12 der 6. Staffel mit dem Titel Waterworks bei Netflix. In der Regel gehen die Episoden morgens um 9 Uhr beim Streamingdienst online. Das endgültige Better Call Saul-Finale steigt am 16. August. Titel: Saul Gone.

Wie hat euch die Event-Folge gefallen?