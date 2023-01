Breaking Bad-Star Bryan Cranston kehrt als Walter White zurück – aber anders, als ihr denkt

Bryan Cranston kehrt als Walter White zurück, allerdings für keine neuen Meth-Experimente in Breaking Bad. Stattdessen bringt er nun Snacks unter die Leute.

Kann es wirklich sein? Bryan Cranston kehrt als Walter White aka Heisenberg zurück. Auf einem neuen Bild zeigt sich der Schauspieler im vertrauten Kostüm. Hut, Brille und Bart – alles stimmt. Mit einem weiteren Ableger aus dem Breaking Bad-Universum haben wir es allerdings nicht zu tun. Stattdessen handelt es sich um einen Werbestunt.

Der Super Bowl steht vor der Tür: Wie jedes Jahr greifen Konzerne tief in die Tasche, um bei dem Event einen aufwendig produzierten Werbespot zu präsentieren. Das riesige Sportereignis erreicht ein Millionenpublikum und ist somit die perfekte Plattform, um ein Produkt zu platzieren, gerne auch mit popkulturellem Einschlag.

Breaking Bad-Rückkehr beim Super Bowl: Bryan Cranston verkauft ab jetzt Snacks als Walter White

Anlässlich des Super Bowls hat das US-amerikanische Unternehmen Frito-Lay bei Heisenberg an der Tür geklopft. Um den Snack PopCorners zu bewerben, wurde Breaking Bad-Star Cranston nochmal in die Wüste geschleppt. Da steht er nun mit einer Tüte in der Hand, wie ihr auf dem nachfolgenden Bild sehen könnt.

Cranston war von 2008 bis 2013 als Walter White in Breaking Bad zu sehen. Zweimal kehrte er in das Film- und Serienuniversum zurück. In El Camino: Ein Breaking Bad-Film absolvierte er sechs Jahre nach dem Ende der Mutterserie einen Cameo-Auftritt. Zusammen mit Jesse Pinkman-Darsteller Aaron Paul tauchte er letztes Jahr außerdem in der finalen Staffel von Better Call Saul auf.

Würdet ihr Bryan Cranston gerne nochmal als Walter White sehen?