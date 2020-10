10 starke Serien-Tipps für die kalte Herbstzeit: Wir feiern 1 Jahr Streamgestöber

Der Moviepilot-Podcast Streamgestöber wird 1 Jahr alt und wir feiern das herbstliche Jubiläum mit Champagner und 10 gewaltigen Serien-Tipps bei Sky, Amazon und Netflix.

Jetzt wird gestreamt! Zum einjährigen Jubiläum unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber haben wir uns für Folge 90 etwas Besonders überlegt. Die gesamte Redaktion ist in der Spezialfolge vertreten und gibt euch 10 gewaltige Serien-Tipps von The Wire über Blackadder bis hin zu The Umbrella Academy.

Jetzt Reinhören: Die 10 besten Serien-Tipps - bei Netflix, Sky & Amazon

Alle Streaming-Fans mit Sky-, Amazon- oder Netflix-Abo werden die passende Serien-Empfehlung finden. In der Jubiläumsfolge sind alle 9 Mitglieder der Moviepilot-Redaktion vertreten, um euch mit ihrer aktuellen Lieblingsserie zu inspirieren. Feiert mit uns 1 Jahr Moviepilot-Podcast!

10 starke Serien-Tipps mit Klassikern wie The Wire und aktuellen Hypes

Wer vor allem an einzelnen Episoden unserer Jubiläumsfolge interessiert ist, findet hier die Timecodes zu den einzelnen Empfehlungen:

00:04:13 - Esther empfiehlt Downton Abbey (u.a. Amazon)

empfiehlt Downton Abbey (u.a. Amazon) 00:11:18 - Ines empfiehlt Mr. Sunshine & Crash Landing On You (Netflix)

empfiehlt Mr. Sunshine & Crash Landing On You (Netflix) 00:20:11 - Hendrik empfiehlt My Name Is Earl (Sky)

empfiehlt My Name Is Earl (Sky) 00:26:37 - Matthias empfiehlt The Wire (Sky)

empfiehlt The Wire (Sky) 00:35:20 - Laura empfiehlt The Umbrella Academy (Netflix)

empfiehlt The Umbrella Academy (Netflix) 00:36:46 - Patrick empfiehlt The Leftovers (Sky)

empfiehlt The Leftovers (Sky) 00:44:48 - Max empfiehlt The Good Fight (Sky)

empfiehlt The Good Fight (Sky) 00:53:27 - Jenny empfiehlt Blackadder (BBC Player via Amazon)

empfiehlt Blackadder (BBC Player via Amazon) 01:00:35 - Andrea empfiehlt Braunschlag (Netflix)

Moviepilot feiert mit der Spezialfolge 1 Jahre Streamgestöber

Nach 52 Wochen Streamgestöber blicken wir stolz zurück auf 90 Folgen. Wir haben nicht weniger als 50 Filme und 200 verschiedene Serien besprochen. Unser Podcast wurde in 123 Ländern mindestens einmal abgespielt. Besonders stolz sind wir auf die 100 Streams und Downloads im Vatikan.

© ITV 1 Downton Abbey

Im ersten Jahr konnten wir 80.000 Abonnements bei über 25 Podcast-Apps gewinnen und uns begleiten jede Folge Tausende Serien- und Film-Begeisterte durchs Streamgestöber.

Diese Streamgestöber-Folgen könnten euch ebenfalls interessieren

Wenn ihr gerne viele Tipps auf einmal bekommt, um euch dann die Rosinen herauszupicken, haben wir weitere Podcast-Folgen für euch mit Tipps zu Sky, Netflix & Co:

Werdet Teil des Podcasts: Schickt uns Feedback und Sprachnachrichten

