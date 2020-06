Ihr wollt die besten Streaming-Tipps? Dann hört den Moviepilot-Podcast über die 20 besten Serien 2020 zum Halbjahr von The Mandalorian bis Elite und wo es sie zu streamen gibt.

Die neue Folge Streamgestöber strotzt vor Serien-Highlights. Gemeinsam mit unseren Serien-Bingern Esther Stroh (Strawstar) und Max Wieseler (Wieselmax) suche ich die 20 größten Serien-Highlights 2020 - zum Halbjahr.

Von The Mandalorian über Elite bis zum Must-See-Geheimtipp Years and Years ist bei Netflix, Amazon & Co. für jeden Geschmack etwas dabei.

Jetzt reinhören: Die Highlights des ersten Serien-Halbjahres 2020

00:04:08 - Auf ins Streamgestöber

00:05:40 - Die 20 besten Serien 2020 zum Halbjahr

01:19:06 - Fazit zum Serien-Halbjahr & persönliche Top 3

01:22:42 - Ausblick auf Dark & Sprachnachricht eines Hörers

Netflix führt bisher die Liste der besten Serien 2020 an

9 der 20 großen Serien-Highlights laut der Moviepilot-Redaktion und unserer Community sind von Netflix. Auch die bestbewertete Serie 2020 ist bisher bei Netflix zu finden: die sensationelle Sport-Doku The Last Dance.

© Netflix Bestbewertete Serie 2020: The Last Dance

Die Serien-Highlights 2020 von Better Call Saul bis Zoey's Extraordinary Playlist

Für unseren Podcast haben wir die Top 10 der Redaktion mit den 10 liebsten Serien der Community vermischt. Zu dem Netflix-Bulk gesellen sich 4 Amazon-Serien, 3, die bei Sky laufen, zwei bei Joyn und eine bei Starzplay. Und The Mandalorian bei Disney+.

Im Podcast reden wir, hier alphabetisch geordnet, über folgende Serien bei folgenden Streaming-Diensten:

© NBC/Joyn Das beste Finale 2020 bisher: The Good Place, Staffel 4

© Moviepilot Andrea, Esther und Max

Die Podcast-Stimmen Andrea, Esther und Max findet ihr auf Twitter unter @andreawoeger , @strawstar und @wieselmax .



Podcast-Nachschub für Serienfans

Wenn ihr noch mehr zu den besten Serien des ersten Halbjahres 2020 hören wollt, dann legen wir euch unsere Podcasts zu The Mandalorian, Elite, Sex Education und mehr ans Herz.

Welche Serien stehen 2020 bisher bei euch an der Spitze?