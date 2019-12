Die 25 besten Serien 2019 - mit Chernobyl, Dark und Game of Thrones

Senior Redakteurin bei Moviepilot. Taucht am liebsten mit Science Fiction Double Features in andere Welten und Zeiten. Mag das Queere, Fantastische, Abseitige und könnte die Finger auch nicht von der Lachsschaumspeise lassen.

Wir haben 2019 über 3400 Stunden Serien geguckt und sagen euch in unserer weihnachtlichen Podcast-Folge, welche davon sich am meisten lohnen.

2019 war ein fulminantes Streamgestöber. Die vier Weihnachts-Podcaster Andrea, Esther, Matthias und Max haben dieses Jahr insgesamt mehr als 3400 Stunden neue Serien und frische Serienstaffeln geguckt. Was davon lohnt sich wirklich? Wir zaubern 25 Serien-Highlights aus dem Hut (Beweisfoto weiter unten), die wir und die Moviepiloten uneingeschränkt empfehlen.

Von Dark und Chernobyl über The Boys und Fleabag, bis Game of Thrones und Der Prinz der Drachen gibt es viel zu schwärmen und diskutieren über Serien von Sky, Amazon, Netflix und mehr.

Garantiert spoilerfrei!

Hört die Weihnachtsfolge über die besten Serien 2019

00:01:50 - Auf ins Seriengestöber: Wie viel haben wir 2019 geschaut?

00:08:00 - Die 25 besten neuen Serien und Serienstaffeln 2019 - spoilerfrei!

00:47:05 - Vorfreude auf Serien 2020

01:00:30 - Schickt uns eure Meinung zu The Witcher und Watchmen

Wie kommen wir genau auf diese 25 Serien-Highlights?

Wir haben uns im Vorfeld natürlich gefragt, wie wir Hunderte Serienstaffeln in eine einzige Podcastfolge pressen wollen. Wir haben uns entschieden, die 10 Highlights der Moviepilot-Community zu nehmen, die sich teils mit unseren überschneiden. Jeder von uns durfte selbst noch eine Handvoll Serien dazu werfen und fertig ist der bunte Blumenstrauß mit den großartigsten Serien 2019.

Von Chernobyl bis Game of Thrones ist alles dabei

Nicht jeder hat nur Gutes über diese 25 Serien zu sagen, da es sich um ganz subjektive Tipps von uns und der Community handelt. Aber wir begegnen auch der Kritik mit viel Liebe und haben ein paar Schwärmereien für euch zum Nachlesen:

Auch die 8. Staffel von Game of Thrones findet in unserer Podcast-Runde Befürworter und Fans.

Schickt uns eine Sprachnachricht zu The Witcher und Watchmen

Alle Streamgestöber-Folgen auf einen Blick

Welche Serien von 2019 könnt ihr uneingeschränkt empfehlen?