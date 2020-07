Horror bei Netflix: 13 wirklich gute Serien zum Ekeln und Gruseln

Bei Netflix gibt es mittlerweile wahnsinnig viele Horrorserien und wir sagen euch im Podcast, bei welchen ihr lieber zweimal checkt, ob die Haustür abgeschlossen ist.

In der neuen Podcast-Folge von Streamgestöber gruseln wir uns mit den 13 besten Horrorserien von Netflix. Jenny Jecke (the gaffer), Max Wieseler (wieselmax) und ich schauen auf eure und unsere eigenen Highlights und empfehlen Grusel, Vampire, Horrorkomödien und alles, was das Herz von Horror-Fans sonst noch begehrt.

Jetzt reinhören: Die besten Horrorserien von Netflix

00:01:44 - Auf ins Streamgestöber

00:09:06 - Die 13 besten Horrorserien von Netflix

00:06:40 - Fan-Post & Verabschiedung

Die 13 besten Netflix-Horrorserien von Ju-On: Origins bis Spuk in Hill House

Im Podcast stürzen wir uns auf eure bestbewerteten Horrorserien bei Netflix und schmuggeln selbst noch die Neuheit Ju-On: Origins mit rein, die Max und Andrea begeistert.

© Netflix Ju-On: Origins

Mittlerweile gibt es massenhaft Gruselware von der Stange bei Netflix. Aber in welche Horrorserie solltet ihr tatsächlich viele Stunden Lebenszeit investieren? Wir bemühen uns verschiedene Subgenres abzudecken, damit für jeden etwas dabei ist und reden über:

Kurz schneiden wir auch die ursprüngliche MTV-Serie Scream an, V Wars und Reality Z, die wir euch allerdings nicht empfehlen würden. Scream vielleicht unter Vorbehalt, da die Serie auf einem fiesen Cliffhanger endet, die 1. Staffel aber gut unterhält. Die 3. Staffel ist leider so schlecht, dass nicht einmal Netflix sie zeigen will.



© Moviepilot Podcast-Team: Jenny, Max und Andrea

Die Podcast-Stimmen: Jenny Jecke (@gafferlein ), Max Wieseler (@Wieselmax ) und Andrea Wöger (@andreawoeger ).

Podcast-Nachschub für alle Horror-Fans

Für alle Fans von Zombies, Monster und okkulter Horror-Hommage haben wir weitere passende Streamgestöber-Folgen:

Schickt uns Feedback und Themenwünsche für Streamgestöber

Welche ist eure liebste Horrorserie von Netflix?