100-mal abgefahrener als John Wick: Neues Keanu Reeves-Epos für Netflix hat endlich Action-Regisseur

Netflix entwickelt mit Keanu Reeves einen neuen Action-Film, der auf der eigenen Comicreihe des John Wick-Stars basiert. Jetzt wurde ein Regisseur verpflichtet, der viel Genre-Erfahrung mitbringt.

John Wick-Fans warten immer noch sehnsüchtig auf die Ankündigung eines fünften Teils. Bislang wird die epische Action-Reihe mit Keanu Reeves aber nicht offiziell fortgesetzt. Ersatz könnte in Zukunft Netflix bieten, denn der Streamer entwickelt mit dem Star einen Blockbuster, der auf einer abgefahrenen Comicreihe basiert. Die Vorlagen stammen von Reeves als Co-Schöpfer. Jetzt wurde ein Regisseur für das Projekt BRZRKR verpflichtet.

Justin Lin dreht Action-Kracher mit Keanu Reeves für Netflix

Wie der Hollywood Reporter exklusiv berichtet, ist Justin Lin als Regisseur des neuen Netflix-Blockbusters mit Reeves verpflichtet worden. Lin hat zum Beispiel fünf Teile der Fast & Furious-Reihe inszeniert, darunter den Franchise-Höhepunkt Fast & Furious Five. Er bringt also genug Erfahrung für ein episches Action-Projekt wie BRZRKR mit.

Die bis jetzt 12-teilige BRZRKR-Comicreihe wurde 2021 von Keanu Reeves und Matt Kindt als Autoren und Ron Garney als Zeichner ins Leben gerufen. Die erste Ausgabe verkaufte sich über den Publisher Boom! Studios über 600.000-mal und zählt damit zu den größten Comic-Bestsellern des bisherigen Jahrzehnts. Auf Deutsch ist der Comic 2022 erschienen.

BRZRKR handelt von einem Mann namens B, der halb Mensch und halb Gott ist. Mit übermenschlichen Kräften kämpft er sich unsterblich durch insgesamt 80.000 Jahre Menschheitsgeschichte. Im Gewaltrausch verliert er dabei zunehmend seinen Verstand.

Wann startet BRZRKR mit Keanu Reeves bei Netflix?

Ein Startdatum für die wilde Comicverfilmung ist noch nicht bekannt. Wir rechnen frühestens im Spätjahr 2026 mit einem Release des Action-Projekts. Darüber hinaus entsteht bei Netflix auch eine Anime-Adaption zu BRZRKR.

Dafür bekommen Fans dieses Jahr einen Kinoauftritt des Stars in seiner Paraderolle zu sehen. Das Spin-off From the World of John Wick: Ballerina läuft ab dem 5. Juni 2025 auf der großen Leinwand. Reeves wird darin auch als John Wick zu sehen sein.