Diesen Abenteuerfilm müsst ihr euch vormerken: Taucher wird von Wal verschluckt und hat nur 1 Stunde, zu entkommen

Willkommen zum Überlebenskampf im Bauch eines Wals: Als Abenteuerfilm der ungewöhnlicheren Sorte findet der Thriller Whalefall seinen vielversprechenden Star.

Fans von Survival-Thrillern und Abenteuern sollten sich jetzt schon einen neuen Film auf die Merkliste setzen: Whalefall, einen Ein-Mann-Überlebenskampf im Bauch eines Pottwals.

Abgedrehter Abenteuerfilm führt ins Innere eines Wals

Umschrieben als "Der Marsianer trifft 127 Hours" dürfte diese verblüffende Geschichte nicht nur Pinocchio-Fans interessieren: Ein junger Taucher macht sich mit Atemausrüstung auf die Suche nach den Überresten seines verstorbenen Vaters. Im Pazifischen Ozean wird er allerdings von einem 24 Meter langen und 60 Tonnen schweren Pottwal verschluckt. Im Inneren des Tieres bleibt ihm nur eine Stunde, bis seine Sauerstoff-Vorräte ausgehen. Hier entdeckt er seinen Überlebenswillen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie Deadline berichtet, hat Whalefall nun seinen Hauptdarsteller gefunden: Den aufsteigenden Jungstar Austin Abrams, der zuletzt neben Brad Pitt und George Clooney in Wolfs strahlen durfte und außerdem aus den Serie Dash & Lily (bei Netflix) und Euphoria sowie Filmen wie Margos Spuren und Im Zweifel glücklich bekannt ist.

Whalefall punktet jetzt schon mit Unterwasser-Experten

Regie bei Whalefall wird Brian Duffield führen, der mit seinem Drehbuch zu Underwater schon Erfahrung in Sachen Meer und Spannung sammelte und zuletzt den Sci-Fi-Film No One Will Save You inszenierte.

Ebenfalls passend erscheint, dass Ron Howard als Produzent an Bord dieses ungewöhnlichen Wal-Abenteuers ist. Der Filmemacher hat nicht nur den Moby-Dick-Vorlagenfilm Im Herzen der See (2015) gedreht (wir erinnern uns: auch das weiße Monster Moby Dick war ein Pottwal), sondern wird auch als Regie-Kandidat für die nächste Pinocchio-Verfilmung gehandelt wird, in dem die Holzpuppe ebenfalls in einem Walmagen landet. Zufall?



Grundlage für den auf den ersten Blick verrückt erscheinenden Survival-Thriller im ungewöhnlichen Ambiente ist eine exakt recherchierte Buchvorlage, die zu ihrer Veröffentlichung im Jahr 2023 als wissenschaftlich korrekt beworben wurde: Der Roman Whalefall - Im Wal gefangen * von Autor Daniel Kraus.

Wann startet Whalefall?

Nachdem 20th Century Studios sich die Rechte an der Buchvorlage vor einem Jahr sicherten und jetzt mit Austin Abrams der Star der Verfilmung gefunden wurde, können dieses Jahr die Dreharbeiten beginnen. Da wir immer noch am Anfang der Produktion stehen, bedeutete das aber, dass der Abenteuerfilm Whalefall frühestens für 2026 einen Start erhalten wird, voraussichtlich im Kino.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.