100 Prozent Game of Thrones-Feeling: Neue Bilder zur nächsten Serie bringen Westeros sofort zurück

Die ersten Bilder von den Dreharbeiten zum Game of Thrones-Spin-off House of the Dragon haben das Internet erreicht. Die nächste große Intrige in Westeros wird in die Wege geleitet.

Willkommen zurück in Westeros! Zwei Jahre nach dem Ende von Game of Thrones beginnen die Dreharbeiten für das Spin-off House of the Dragon, das nächstes Jahr auf HBO seine Premiere feiern wird. Aus diesem Anlass stellte der Sender erst vor wenigen Tagen den Hauptcast der Serie mit sieben Bildern vor.



Game of Thrones: Erste Set-Bilder zu House of the Dragon

Heute erreichen uns die nächsten Einblicke - dieses Mal direkt vom Set in Cornwall, England. Die neuen Bilder zeigen Emma D'Arcy und Matt Smith, die in House of the Dragon als Rhaenyra Targaryen und Daemon Targaryen in Erscheinung treten. Am Holywell Bay Beach leiten sie die nächste große Westeros-Intrige in die Wege.

Alle Game of Thrones-Staffeln in einer Blu-ray-Box Zu Amazon Für die Sammlung

Die Schnappschüsse sind natürlich noch weit von den Bildern entfernt, die wir nächstes Jahr in der fertigen Serie zu Gesicht bekommen. Sie bringen trotzdem jede Menge Game of Thonres-Vibes mit, angefangen bei der Umgebung, den Kostümen bis hin zu den silber-blonden Perücken der zwei Schauspieler:innen.

Im Video könnt ihr die House of the Dragon-Bilder sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Emma D'Arcy und Matt Smith bewegen sich über den kargen Strand, als wären Daenerys Targaryen und und ihr Bruder Viserys Targaryen zu neuem Leben erwacht. Besonders D'Arcys geflochtene Haare erinnern an Emilia Clarkes Drachenmutter, die im Lauf der acht Game of Thrones-Staffeln die unterschiedlichsten Perücken tragen durfte.

Mögliche Rückkehr nach Dragonstone in House of the Dragon

Der Strand selbst könnte ein Hinweis darauf sein, dass sich die frisch gedrehte Szene in Dragonstone abspielt. Die Burg an der Ostküste von Westeros ist der Stammsitz des Hauses Targaryen und taucht bereits in Game of Thrones mehrmals auf. Sie ist ein sehr wahrscheinlicher Schauplatz für House of the Dragon.

© HBO Daenerys Targaryen am Strand von Dragonstone

Die spannendste Frage ist aber: Was bereden Rhaenyra und Daemon? Da sie allein am Strand sind, deutet alles darauf hin, dass ihr Gespräch unter vier Augen bleiben soll. Rhaenyra ist die Tochter des Königs, Daemon ihr Onkel. Womöglich schmieden sie gerade Pläne, wie sie den Eisernen Thron an sich reißen können.

House of the Dragon spielt 300 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones. 2022 startet die Serie auf HBO. Hierzulande wird voraussichtlich Sky die Ausstrahlung übernehmen.

Podcast: Was bleibt von Game of Thrones übrig?

In der neusten Folge von Streamgestöber steht alles im Zeichen des großen Game of Thrones-Jubiläums. Was bleibt nach zehn Jahren von der HBO-Serie? Hier könnt ihr euch das Gespräch anhören:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Andrea, Jenny und Lisa blicken zurück auf alle acht Staffeln von Game of Thrones. Im Podcast geht es um Höhepunkte und Enttäuschungen. Darüber hinaus wird auch der popkulturelle Einfluss der Serie diskutiert, ganz zu schweigen von der Frage, was das Finale für das Vermächtnis der Serie bedeutet.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Was sagt ihr zu den ersten Bildern von den Dreharbeiten zu House of the Dragon?