Einer der wichtigsten Horror-Filme aller Zeiten kriegt ein Remake von einem genialen Regisseur: Robert Eggers verfilmt Nosferatu neu. Wie sieht der Klassiker 100 Jahre später aus?

Regisseur Robert Eggers hat sich mit bildgewaltigen wie verkopften Filmen einen Namen gemacht. Er zählt die eiskalten Gruseldramen The Witch und The Lighthouse zu seinem Werk. Letztes Jahr brachte er das mystisch angehauchte History-Epos The Northman in die Kinos.

Sein nächstes Projekt passt bestens in diese Reihe: Eggers dreht ein Remake von F. W. Murnaus Vampir-Horror Nosferatu und gesellt sich damit zu Werner Herzog, der den Film mit 1979 Klaus Kinski neu auflegte. Jetzt könnt ihr das erste Bild vom Nosferatu der 20er-Jahre sehen – allerdings ein Jahrhundert später.

So sieht der neue Nosferatu mit Bill Skarsgård und Lily-Rose Depp aus

Auf dem Bild sehen wir Lily-Rose Depp (The Idol) als Nosferatu-Opfer Ellen Hutter. Auf ihrem Gesicht: Der Schatten des Vampir-Grafen Nosferatu. Verkörpert wird die legendäre Kreatur nach Max Schreck (1922) und Klaus Kinski nun von Bill Skarsgård (Pennywise in den Es-Filmen).



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Eggers war begeistert von Skarsgårds Leistung, sagte er Empire : "Ich würde sagen, dass Bill sich so sehr verwandelt hat, dass ich Angst habe, dass er nicht die Anerkennung bekommt, die er verdient, weil er einfach nicht da ist...". Bill Skarsgård will mit seinem Spiel zudem "diejenigen ehren, die vor ihm" Nosferatu spielten.

Auch interessant:

Worum geht es in Nosferatu von Robert Eggers?

Wie genau Eggers die Handlung des Stummfilm-Klassikers interpretiert, ist noch nicht sicher. Im Werk aus dem Jahr 1922 geht es um Thomas Hutter (in der neuen Version Nicholas Hoult), der von seinem Chef auf eine Dienstreise nach Transsylvanien geschickt wird, um mit dem Grafen Orlok über den Kauf eines Hauses zu verhandeln. Hutters Frau Ellen (in der neuen Version Lily-Rose Depp) ahnt Böses. Erst in der Nacht begegnet Hutter dem seltsamen Schlossherrn und dieser unterzeichnet den Vertrag. Als er am nächsten Morgen im Schloss erwacht, entdeckt er kleine rote Male an seinem Hals und ahnt, welchem Grauen er gegenübersteht.

Robert Eggers' Nosferatu soll 2024 in die Kinos kommen.