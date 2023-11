Eddie Murphy kehrt für Netflix in Beverly Hills Cop 4 zurück: So sieht Axel Foley auf dem ersten Bild aus

Er trägt eine Football-Jacke und hat Ärger: Eddie Murphy ist zurück als Axel Foley in Beverly Hills Cop 4. Die Fortsetzung des Action-Kults kommt zu Netflix, aber wann?

Seit über 10 Jahren schmoren die Pläne, Eddie Murphy als Axel Foley zurück nach Beverly Hills zu schicken. In den 80ern schüttelte Murphy das Copfilm-Genre mit seinen maschinengewehrschnellen Monologen durch. Das Beverly Hills Cop-Franchise war geboren, doch seit Teil 3 aus dem Jahr 1994 ruht es. Bei Netflix erscheint 30 Jahre später Beverly Hills Cop 4 und jetzt gibt es ein erstes offizielles Bild von Eddie Murphy in gewohnter Kluft.

Eddie Murphy trägt auf erstem Beverly Hills Cop 4-Bild Axel Foleys Markenzeichen

Murphy trägt auf dem vom Empire Magazin veröffentlichten Bild die Football-Jacke der Detroit Lions. Die Szene hatte bereits vor einem Jahr bereits einem Schnappschuss die Runde gemacht.

Worum geht es in Beverly Hills Cop 4?

Beverly Hills Cop 4 hält sich wohl an die erfolgreiche Formel von Top Gun: Maverick. In erster Linie geht es darum, dem Publikum zu zeigen, wie es Axel Foley heute geht und was sich in den letzten Jahren getan hat – um dabei nostalgische Gefühle zu wecken. Mit Judge Reinhold Paul Reiser und Bronson Pinchot kehrt entsprechend das Tafelsilber des Franchise zurück.

Daran anschließend erzählt Teil 4 eine neue Geschichte: So spielt Taylour Paige Foleys Tochter, die ihren Vater auf einen Fall in Kalifornien aufmerksam macht. Dort trifft Foley einen von Kevin Bacon gespielten Polizisten und seinen neuen Partner, verkörpert von Joseph Gordon-Levitt.

Wann kommt Beverly Hills Cop 4 zu Netflix?

Ein festes Startdatum für Beverly Hills Cop 4 fehlt noch. Allerdings nennt der Empire-Bericht 2024 als Zeitraum. Zumindest ein Streaming-Start in der ersten Hälfte des Jahres scheint realistisch, denn die Dreharbeiten laufen seit über einem Jahr.

