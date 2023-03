13 (!) One Piece-Filme laufen bald im TV – und damit können Anime-Fans 300 Euro sparen

Wer noch nicht alle One Piece-Spielfilme gesehen hat und kein Geld für teure Blu-rays ausgeben will, hat nun Grund zur Freude: Im April startet der große Anime-Marathon mit 13 Filmen.

Strohut-Piraten aufgepasst! Bevor diesen Sommer auf Netflix die mit Spannung erwartete Live-Action-Serie One Piece in See sticht, können sich Fans von Ruffy und seiner Bande auf ein besonderes Anime-Event zur Osterzeit freuen. Denn im April starten gleich 13 Filme zur legendären Anime-Serie One Piece im TV.

One Piece im TV: ProSieben Maxx zeigt Anime-Marathon mit 13 Filmen

Der auf Eiichirō Odas Manga basierende Anime brachte bisher nicht nur eine unfassbare Anzahl von über 1000 Episoden hervor, sondern auch eine Menge TV-Specials und Spielfilme. Von den bisher in Deutschland erschienenen 14 Filmen – One Piece: Red wartet noch auf eine Heimkino-Veröffentlichung – nimmt der TV-Sender ProSieben MAXX nun 13 Stück für einen bombastischen One Piece-Marathon im April ins Programm auf.

Die 13 One Piece-Filme werden an zwei Tagen, am 8. und 15. April bei ProSieben MAXX ausgestahlt. Hier findet ihr eine Übersicht, auf welche Filme ihr euch freuen könnt und zu welchen Uhrzeiten sie zu sehen sind:



Crunchyroll One Piece Z

One Piece-Filme am 8. April:

One Piece-Filme am 15. April:

Falls ihr die Filme im TV verpasst: ProSieben MAXX stellt die meisten Animes im Anschluss an die TV-Ausstrahlung für einen begrenzten Zeitraum beim Streaming-Dienst Joyn+ zur Verfügung. Aktuell ist leider noch nicht bekannt, ob auch alle 13 One Piece-Filme bei Joyn+ streambar sein werden.

Derzeit gibt es die One Piece-Spielfilme leider bei keinem Streaming-Anbieter zu sehen oder digital zu kaufen. Wenn ihr also keine über 300 Euro für 13 Blu-rays ausgeben möchtet, solltet ihr euch diese Chance nicht entgehen lassen.



