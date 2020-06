13 wirklich gute schaurige Horrorfilme bei Amazon Prime

Wir empfehlen euch 13 gute Horrorfilme, die kostenlos für Amazon Prime-Kunden zum Streamen zur Verfügung stehen. Eure Community-Wertung war für die Liste ausschlaggebend.

Die Lust am Horrorfilm ist ungebrochen. Das Genre spielt immer wieder neu mit ihren Urängsten. Allerdings hat es der Horrorfilm auch schwer. Der Gruselbereich wird oft und viel mit minderwertiger Genrekost überflutet. Gute Horrofilme zu finden, bedarf dann Empfehlungen von Freunden.

Horrorfilme bei Amazon Prime - Schaurig gut und gruselig

Deshalb haben wir wieder die Datenbank nach euren Bewertungen für Horrorfilme durchforstet. Dabei sollte mindestens eine 6,5 als Durchschnittswert von euch zustande gekommen sein. Zudem wollten wir nur Filme in diese Liste packen, die aktuell für Amazon Prime-Kunden kostenlos in der Flate zu haben sind.

Herausgekommen ist durchaus eine ansehnliche Liste, die mit Klassikern nicht spart. Wer sich also am lauen Frühlingsabend allein oder mit Freunden gruseln, erschrecken und ängstigen will, dem seien diese 13 wirklich guten Horrorfilme bei Amazon Prime wärmstens ans Herz gelegt.